Ethereum 2.0 istemcisi Teku, tüm mainnet (ana ağ) kullanıcılarının The Merge'ye hazırlanmaları için gerekli v22.8.1 güncellemesini yayınladı. Böylece The Merge güncellemesi için bir adım daha atılmış oldu.

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Ethereum 2.0 istemcisi Teku, tüm mainnet (ana ağ) kullanıcılarının The Merge‘ye hazırlanmaları için gerekli v22.8.1 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, Bellatrix güncellemesini ve The Merge’ye geçiş yapılandırmasını içeriyor. Tüm Ethereum mainnet kullanıcılarının, mainnet’te Bellatrix için aktivasyon tarihi olan 6 Eylül’den önce güncellemeyi yapmaları gerekiyor.

The Merge’ye Hazırlık

Ethereum 2.0 istemcisi Teku, 22 Ağustos tarihli bir tweet’te, 6 Eylül’de yayınlanacak Bellatrix güncellemesi ve 15 Eylül’de yayınlanacak olan The Merge güncellemesine geçiş için gerekli olan bir güncelleme olan v22.8.1’in yayınlandığını duyurdu.

Ethereum Blockchain’inde Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) geçiş yapmak için tüm mainnet düğümlerinin (nodes) gerekli Teku sürümüne güncellemeyi yapması gerekiyor. Güncelleme için yerel yürütme istemcisinin motor API’sine bağlanılması ve doğrulayıcılar tarafından varsayılan bir ücret alıcısının ayarlanması şart.

Mainnet düğümleri, The Merge güncellenmesine hazırlanmak için hem Teku’yu hem de yürütme istemcisini güncellemek zorunda. Yürütme istemcilerinin güncellenmemesi durumunda Teku’da The Merge’ye geçiş sırasında yapılandırma hatası ile karşılaşılacak. Toplam yerel terminal zorluğu (TTD) ve uzaktan yürütme istemci değerleriyle terminal bloku karma (hash) uyumsuzluğu mainnet düğümündeki geçişi imkansız hale getirecek.

Ayrıca güncellemedeki eklemeler ve iyileştirmeler arasında The Merge için Bellatrix fork dönemi ve TTD’nin ayarlanması, tek bir doğrulayıcı istemci için birden çok işaret düğümünün yapılandırılmasına izin verilmesi ve standart REST API kullanımının basitleştirilmesi yer alıyor. Buna ek olarak, terminal PoW bloku ile ilgili hata düzeltmelerini, hesaplanan yükte hata ayıklamaları ve tekrarlanan zaman aşımı sorunlarını da düzeltiyor.

Tüm mainnet kullanıcıları, 6 Eylül’deki Bellatrix güncellemesinden önce v22.8.1’e güncelleme yapmalı. Güncelleme, The Merge’ye hazırlık için önemli yapılandırmaları içeriyor.

15 Eylül Bekleniyor

Ethereum çekirdek geliştiricileri, 18 Ağustos’taki son Ethereum Çekirdek Geliştiricileri toplantısında The Merge güncellemesi için 587500000000000000000000’i nihai mainnet TTD’si olarak doğruladı. Bu, geliştiricilerin The Merge güncellemesinin 15 Eylül’de yayınlanacağı konusunda iyimser oldukları anlamına geliyor.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, bundan önce The Merge güncellemesinin tarihinin hash rate’e bağlı olduğunu belirtti. 15 Eylül’de 58750000000000000000000 TTD’ye ulaşmak için ortalama 872.2 TH/s hash rate gerekiyor. OKLink’in “Ethereum The Merge Geri Sayım Aracı” verilerine göre mevcut hash rate 872 TH/s’de.