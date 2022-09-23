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Ethereum Sonrası Bu Coin Beklenilen Kazançları Yatırımcıya Verecek Mi?

Ethereum Merge sonrasında bazı coin'lerde yaşanması beklenilen yükselişler hala gerçekleşmediğinden yatırımcı tedirgin görünüyor.
13:15
23 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Classic (ETC), çok beklenen ETH Merge’ün yükünü taşıyormuş gibi görünüyor. Kripto market ayıları incelendiğinde ve ETC fiyatının mevcut performansı göz önüne alındığında aşağı yönlü bir salınım yapması beklenilebilir.

Ancak, ETC’nin azalan hacmi ve piyasa değeri göz önüne alındığında bile, ETC’nin sosyal medya hakimiyetinde ve duyarlılığında bir artış yaşandığı gözlemlendi. Bununla birlikte, ETC’nin sosyal medya hakimiyetinin short pozisyon açanları tasfiye etmek için yeterli olup olmayacağı sorusu devam ediyor.

Bu Bir Madencilik Sorunu

Önde gelen bir piyasa istihbarat platformu olan Santiment, 22 Eylül tarihli bir tweet’inde ETC’nin pozisyonu hakkında bir yorumda bulundu. Tweet’te, ETC’nin özellikle Merge sonrasında fiyatına karşı yüksek düzeyde vadeli işleme tanık olduğu belirtildi. Bu durum, piyasanın ETC’nin PoW alternatifi olma kabiliyetine inanmadığının bir göstergesi olabilir.

Ek olarak, ETC’ye olan büyük inanç eksikliğinin bir başka nedeni de ETC’nin madenci gelirindeki önemli düşüş olabilir. Madencilerin, madencilik yapması konusunda hiç bir destek almamalarının, Ethereum Classic’in çok zor zamanlar geçirmesine sebep olabileceği belirtiliyor.  Bu da madencilerin ETC madenciliğiyle ilgilenmemesine ve madenci gelirleri için diğer PoW zincirlerini seçmesine yol açabilir.

Sosyal Performans Yükseldi

ETC’ye yönelik düşüş eğilimi piyasa değerini de olumsuz etkiledi. ETC’nin piyasa değeri geçtiğimiz hafta %29,27 oranında değer kaybetti. ETC’nin hacmi de büyük bir darbe aldı ve son yedi günde %90 gibi şaşırtıcı bir oranda azaldı.

Ayrıca, altcoin’in sosyal performansı da ETC’nin amacına yardımcı olamadı. Sosyal baskınlığı açısından bazı dalgalanmalara rağmen, ETC’nin sosyal medyadaki varlığı tutarlı kalamadı. Birkaç büyük olumlu duyarlılık örneğine rağmen, ETC geçen bu zamanda piyasayı kendi lehine çeviremedi.

ETC için işler iyi görünmese de, ağ ve yatırımcıları için biraz umut olabilir. Aktif adreslerin sayısı geçtiğimiz ay %38,29’luk bir artışla bir miktar büyümeye tanık oldu. Bu eğilim devam ederse, artan aktif adres sayısının fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratma olasılığı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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