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Başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle Ethereum Merge ağ tarihindeki en büyük ve en önemli temel güncelleme olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte, kuşkuya neden olan ETH sahiplerinin dağılımı ve piyasadaki en çok ETH tutanın şüpheli modeli göz önüne alındığında Ethereum ağın merkeziyetsizliği büyük bir darbe almış gibi duruyor.

Lido Finance’ın Merkeziyetsizlik Modeli

Lido Finance‘ın tamamen Proof of Stake mekanizması üzerinde çalışan Ethereum ağı için elindeki ETH varlıklarıyla piyasadaki en büyük platform olduğu bir sır değil. Ancak Lido’nun Finance’ın sahip olduğu havuz tarafından alınan stake kazançlarını olduğu gibi delegelere göndermediğini işaret eden dikkat çekici bir finansal modeli bulunuyor. Lide Finance, bu model ile tüm stake kazançlarını topluyor ve sadece yetki verilen delegelere stETH gönderimi yapıyor. Bu da teknik olarak Lido Finance’ın daha sonrasında kullanıcıların rızasını almadan kullanabileceği merkezi ETH sahibi yapıyor.

Stake edilmeyen ETH’lerin yakımının yapılması ve stake kazançlarının bir varlığa gitmesi en büyük ikinci Blockchain Ethereum‘un merkeziyetsizliğinin iyiden iyiye sorgulanmasına neden oldu. Çünkü stake kazancı olarak sunulan stETH token’larının yakımı yapılmıyor. Bu da merkezileşmeyi destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Öte yandan kullanıcıların Ethereum stake sözleşme adresine yatırdıkları ETH’ler geri çekmelerine izin verilene kadar kendi ETH’lerinin kontrolünü ele almaları söz konusu olmayacak.

Lide Finance’ın Durumu

Lido Finance, Haziran ayında stake edilen ETH’ler için karşı karşıya kaldığı likidite sorunları ve Terra ekosisteminin çöküşüyle stETH token’ının spot Ethereum fiyatı ile olan sabitini kaybetmeye başlamasıyla büyük bir felaketin eşiğine geldi. Kripto para piyasalarındaki en derin likidite havuzlarından birine sahip olmasına rağmen kaydedilen satış baskısı, Lido Finance tarafından verilen token’ın değerini düşürmek için yeterli oldu.

Potansiyel olarak, yatırımcıların şu anda elinde tuttuğu token’ın hacmi göz önüne alındığında, stETH’nin çöküşünün Terra ekosisteminin çöküşünden çok daha büyük bir çöküşe neden olabilir.