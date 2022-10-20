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Ethereum Katiline Ne Oldu? Altcoin’de Girişimler Fiyatı Etkileyecek Mi?

Kripto paralarda ayı sezonu yaşanırken Ethereum katili olarak bilinen altcoin için 2022 yılı pek de olumlu geçmemiş gibi görünüyor.
23:31
20 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana’nın yerel tokenı SOL, 2022’de en azından şu ana kadar zorlu bir yolculuk geçirdi. Platform, büyük fiyat düzeltmelerine yol açan ağ kesintileri gibi sıkıntılarla karşılaştı. Ancak görünen o ki NFT projeleri SOL’un büyüme hikayesindeki eksik bulmaca olabilir.

Ayrıntıları Ne Diyor?

SOL’un sürekli fiyat düşüşünün ardındaki nedeni tam olarak belirlemek zor. Ancak merkezileşme sorunlarının, ağın DApp kullanımındaki azalmanın ve türev traderlarının ilgisinin azalmasının SOL’un aşağıya doğru yolculuğunda hayati bir rol oynadığı açık. Sonuç olarak, SOL sadece spot piyasada değil, türev sektöründe bile büyük bir düşüşle ile işlem görmekte.

Solana vadeli işlemleri mevcut spot fiyata kıyasla %7 düşük fiyat ile işlem görmekte. Bu durum, kaldıraç alıcılarının ilgisizliğine işaret ettiği için kuşkusuz endişe verici bir veri olarak dikkat çekiyor. Aşağıda yer alan grafikte de bu durum açıkça görülmektedir. Bu arada, Solana’nın TVL’si de benzer bir çöküşü anlattı.

Ağın akıllı sözleşmelerine yatırılan miktar olan kilitli toplam değeri (TVL), 30,4 milyon SOL ile Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Şu anda, yaklaşık 32 milyon SOL seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte, Solana ağındaki aktif cüzdanlar neredeyse hiç artış kaydetmedi, daha ziyade piyasa genelindeki fiyat düzeltmesi göz önüne alındığında bu yıl düşüş gösterdi. Aslında, DappRadar’dan alınan veriler, merkezi olmayan uygulamalarla etkileşime giren Solana ağ adreslerinin sayısının en iyi 20 DApp’in 12’sinde azaldığını gösterdi.

Kurtarıcı Olacak Mı?

SOL’un ve topluluğun kötü bir yıl geçirdiği inkar edilemez. Ancak NFT alan adında hafif bir değişiklik oldu. Solana’nın Metaplex NFT protokolünü denetleyen Metaplex Vakfı, Solana NFT yaratıcıları için MPLX token’ından bir airdrop başlattı. Doğrusunu söylemek gerekirse, söz konusu proje çok ihtiyaç duyulan ilgiyi gördü.

Lansmandan bu yana Metaplex, SOL ağında basılan yaklaşık 21 milyon NFT’yi oluşturdu. Ayrıca, bir NFT’nin satın alınması veya satılması yoluyla işlem yapan benzersiz cüzdanların günlük kaydı olan günlük aktif sahip sayıları, 2022’nin 3. çeyreğinde ortalama 85.000 benzersiz cüzdana ulaştı.

Bu metrik bir önceki çeyreğe kıyasla %12 artış gösterdi. Messari’nin analistlerinden biri bu konuya biraz ışık tuttu. Genel ikincil (pazar yeri) satış işlemi büyümesi, uzun süredir beklenen yönetişim ve yardımcı token MPLX sayesinde 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %60 artarak güçlendi.

Ancak, aşağıda yer alan tweetlerde de görülebileceği üzere, bu her zaman sürdürülebilir bir büyüme anlamına gelmiyor. Söz konusu proje, sıkıntıda bulunan SOL için bir inanç değişikliğine yol açabilir mi, yoksa ayılar ona musallat olmaya devam mı edecek? Bekleyelim ve görelim.

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