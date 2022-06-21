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Kripto piyasasındaki çoğu yatırımcı, Ethereum gibi kripto paralar düşüş trendine başladığından beri kendilerini diken üstünde hissediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70’den fazla düşüşmüş olan ve çok sayıda yatırımcısının şu anda zararda olduğu ve Ethereum’larıın cüzdanlarında tuttukları bir sır değil. Ancak, bu pazarda inanılmaz derecede sert etkilenenler var. Ethereum Cüzdanı 71.863 ETH kaybetti.

Büyük Kayıp Nasıl Gerçekleşti?

Ethereum fiyatının 1.000 doların altına düşmesi, kripto para birimine yatırım yapanlar için pek de iyi olmayan bir takım sonuçlar doğurdu. Bazıları kripto paraları henüz elinde tutmuş ve bu nedenle varlıklarının dolar değerinin düştüğünü görmüş olsa da, diğerleri genellikle onlar için büyük kayıplara yol açan daha riskli bir yol izlemiştir.

Bunlardan biri, Liquity olarak bilinen merkezi olmayan bir borçlanma protokolünde 71.800’den fazla teminat pozisyonunda tutulan bir cüzdan. Bu pozisyonun tasfiye değeri Ethereum 1.000 doların biraz altındaydı ve dijital varlık bu noktaya düştüğünde cüzdan tüm ETH’sini kaybetmişti.

Wu Blockchain’den gelen bir rapor, pozisyonun 18 Mart’ta saat 19:39 UTC’de 927,13 dolar fiyatla tasfiye edildiğini gösteriyor. Bu fiyattan toplam 71.683,47 ETH tasfiye edildi ve tasfiye sırasında 66 milyon doların üzerinde bir değere sahipti.

Bu, Ethereum ağının tarihindeki en büyük tek tasfiye için yeni bir rekor anlamına geliyordu. Bunun basit bir nedeni, söz konusu cüzdanın sahiplerinin muhtemelen tasfiye fiyatlarını geri çekmek için daha fazla fon ekleyememesiydi. Dolayısıyla, krediler için artık teminat sağlayamamakta ve bu tür bir kayba yol açmaktaydı.

ETH İçin Üzücü Bir Gün

18 Haziran, Ethereum tutan yatırımcılar için en zor günlerden biriydi. Şimdiye kadar, fiyatın birkaç saat içinde düşmesi nedeniyle en büyük tasfiyelerden bazılarının olduğu gün oldu. Kayıt tasfiyesinden sonra, kripto paranın fiyatı bu noktada düşmeyi bırakmadı. Ethereum aynı gün 900 doların altına düşmeye devam etti ve bir kez daha sıçramadan önce en düşük noktası olan 880 doları gördü.

O zamandan beri, kripto paranın fiyatı önemli ölçüde iyileşti. Şimdi, bu yazının yazıldığı sırada 1.121 dolardan işlem görüyor 1.100 dolar direnç seviyesini geçtiğini söyleyebiliriz. Bu, piyasaya çok ihtiyaç duyulan bazı olumlu hisleri geri getirdi, ancak kısa ömürlü olabilir.

Bunun gibi bir iyileşme genellikle “boğa tuzağı” olarak bilinen duruma dönüşebilir. Bu, bir kripto paranın fiyatının hızla toparlandığı, yükselmeye devam edeceği inancını ateşlediği ve böylece daha fazla yatırımcının piyasaya para koyduğu zaman olarak görülür. Ancak gelgitler hızla değişebilir ve düşüş trendi devam edebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.