Ethereum (ETH), merakla beklenen The Merge güncellemesi ile Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçerken ondan boşalan koltuğuna "o" altcoin oturdu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge güncellemesi ile iş ispatından (Proof of Work) hisse ispatına (Proof of Stake) geçişinin ardından, Ethereum‘dan (ETH) boşalan ikincilik koltuğuna en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) oturdu.

Proof of Stake Akımı

Dogecoin, şu anda piyasa değeri bakımında en büyük ikinci Proof of Work Blockchain’i. Yazım sırasında DOGE‘un toplam piyasa değeri 8 milyar dolarda. Elbette Bitcoin, 379.9 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük Proof of Work Blockchain’i. Ethereum’un en büyük hard fork’u olan Ethereum Classic (ETC), üçüncü sırada yer alırken onu, sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alan Litecoin (LTC) ve Monero (XMR) takip ediyor.

Geçen yılın Eylül ayında Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Dogecoin topluluğuna seslenerek Blockchain’i Proof of Stake’e geçirmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Buterin’in tavsiyesi toplulukta tartışmalara neden olurken, Dogecoin Vakfı, Aralık ayında yol haritasına Proof of Stake’i dahil ederek büyük bir değişimin sinyalini verdi. Kesin olmasa da yakın bir gelecekte DOGE yatırımcılarının token’larını stake etme imkanı verilebilir gibi duruyor. Bununla birlikte Buterin, Dogecoin Vakfı’nın danışma kuruluna geçen yılın Ağustos ayında katılmıştı. Gizlilik odaklı kripto para Zcash (ZEC) de Dogecoin’e benzer şekilde geçen yıl Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçiş planını duyurdu.

Bitcoin’in Proof of Stake’e Geçişi

Proof of Work konsensüs algoritması genellikle yüksek enerji tüketimi ve dolayısıyla çevreye verdiği zarardan dolayı eleştirilerin hedefinde. Şu anda en büyük kripto para Bitcoin, tek başına Arjantin gibi bir ülkeden daha fazla elektrik enerjisi tüketiyor. Bu duruma dikkat çeken birçok ünlü isim ve uzman Bitcoin ağının Proof of Work’ten Proof of Stake‘e geçmesi gerektiğini savunuyor. XRP‘nin ihraççısı Ripple’ın kurucu ortağı Chris Larsen ve Greenpeace, Bitcoin’in Proof of Stake’e geçişini savunan isimler arasında. İkili Mart ayında Bitcoin’de büyük değişiklik için kampanya başlatmalarıyla gündeme gelmişlerdi.

Öte yandan her şeye rağmen Bitcoin‘in Proof of Work konsensüs algoritmasında kalmasını savunanların daha ağır bastığı görülüyor. Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, ünlü Bitcoin maksimalisti Scott Sullivan gibi birçok isim Proof of Work’ün Proof of Stake’den daha üstün olduğuna inanarak Bitcoin’in konsensüs algoritması tarafında herhangi bir değişiklik yapılmasına karşı çıkıyor.