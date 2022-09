Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum fiyatına bakıldığında The Merge’nin etkilerinin henüz fiyatlanmadığı açık bir şekilde görülebiliyor. Ağ güncellemesi her ne kadar tarihi bir olay olsa da en büyük altcoin ETH’nin fiyatında yükselişi henüz tetikleyebilmiş değil. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, piyasaların olumlu bir ivme göstermesi için The Merge gibi bir katalizöre ihtiyacı vardı ancak büyük güncellemenin en az altı ay sonra fiyatlanabileceği üzerinde duruluyor. Peki uzun zamandır beklenen The Merge güncellemesi sonrası yönünü aşağıya çeviren Ethereum dibe vurdu mu, ETH’deki düşüş devam edecek mi? Gelin daha yakından bakalım.

Ethereum Dibe Vurdu mu?

Ethereum (ETH), Bir ay önceki seviyelerle karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 20-25 oranında düştü. Popüler piyasa görüşünün aksine, The Merge güncellemesi 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşti ve o zamandan beri ETH fiyatı yaklaşık yüzde 10 düştü.

Ethereum yatırımcılarının bir kısmı, The Merge‘nin fiyatı düşüreceği konusunda görüş ayrılığı yaşıyordu. Beklenti, The Merge’ye kadar ve sonrasında Ethereum fiyatının sert şekilde yükseleceği yönündeydi. Ancak genel olarak kripto para piyasalarında yılın en önemli ve çok beklenen ağ güncellemesi fiyata etki etme noktasında beklentileri karşılayamadı.

ETH için Sırada Ne Var?

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, ETH fiyatı son 24 saatte yüzde 2,55 düşüşle bin 436 dolardan alınıp satılıyor. Ayrıca, ETH işlem hacmi son 24 saatte yüzde 37,95 gibi oldukça yüksek oranda düşmüş durumda. Bu yetmezmiş gibi kripto para fiyatları üzerinde büyük etkiye sahip olan makroekonomik görünüm de son derece olumsuz duruyor.

Kripto para trader’ları ve yatırımcıları, ETH’nin yakın vadede potansiyel olarak dibe vurmuş olabileceği üzerinde duruyor olsa da acele etmemek gerekiyor. Yakından takip edilen kripto para analisti Crypto Tony, Ether‘de düşüşün ilk başladığı günde yaptığı analizde en büyük altcoin’in en az bin 432 dolara gerileyeceği tahmininde bulunmuştu. Tony’nin tahmini büyük oranda gerçekleşmiş olsa da bu yükselişin başlayacağı anlamına gelmiyor. Fiyat daha da düşebilir. Kripto para analisti Rekt Capital’e göre, ETH daha derindeki dibe vurmak için düşüşünü sürdürebilir. Analistin derindeki dip diyerek işaret ettiği seviyeler ise sırasıyla bin 98 dolar ve 437,55 dolar.