Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) 2023 Tahmini! Kan Kaybı Sürecek Mi?

Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) 2023 Tahmini! Kan Kaybı Sürecek Mi?

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'da (ETH) ve Solana'da (SOL) yaşanan düşüşler sona erecek mi? 2023 fiyat tahmini!
23:30
28 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılı kripto para birimleri adına zorlu geçti. Önümüzdeki yıl benzer şekilde düşüşler yaşanacak mı? İşte Ethereum (ETH) ve Solana’nın (SOL) yeni tahmini!

Ethereum (ETH)

Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH), Bitcoin’e karşı olan mücadelesi 27 Temmuz tarihinde alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 7 Eylül’de 0,086 seviyesine ulaştı. Ardından belirtilen bölgeyi 22 Eylül’de destek olarak doğrulamak için geri döndü.

Doğrulamadan bu yana Ethereum fiyatı nötr bir model olarak kabul edilen simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Ancak bu durum yukarı yönlü bir hareketin ardından ortaya çıktığı için, seviyeden bir kopuşun en olası senaryo olacağı belirtiliyor. Böyle bir durumda fiyatın tüm üçgenin yüksekliğini kat eden bir kırılma olan 0,094 seviyelerinde bir yükselişe öncülük edebilir. Ancak günlük göreceli güç endeksi (RSI), alçalan bir direnç çizgisinden çıkamadığı ve 50 çizgisi tarafından reddedildiği için hala düşüş eğiliminde.

Sonuç olarak ETH fiyatının üçgenden çıkıp çıkmadığı veya 0,057 bölgesinin altında kapanıp kapanmadığı Ocak ayı ETH kripto tahminini belirleyecek. Bununla birlikte kripto para piyasasının geri kalanındaki değişikliklere göre de hareket edebilir.

Solana (SOL)

Solana fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259,90 dolara ulaştığından beri düştü. Düşüş hareketi kripto para biriminin 28 Aralık tarihinde 9,65 dolara gerilemesine neden oldu. Düşüş trendi sırasında, Solana fiyatı uzun vadeli 29 dolar desteğinin altına geriledi. Fiyattaki gerileme son 24 saatte daha da hızlandı. Ayrıca kripto para birimindeki ilk belirleyici düşüş işareti, en yakın destek alanının mevcut seviyesinden %58,6 düşüşle 4,30 dolar olması. Mevcut fiyat ile 4.30 dolar arasında herhangi bir destek bölge olmadığı için SOL fiyatının Ocak ayının sonuna kadar bu seviyeye ulaşması mümkün olabilir.

İkinci belirleyici düşüş işareti ise haftalık göreceli güç endeksinin (RSI) 30’un altına düşmesi ve bir eğilim göstermeden fiyatın düşüş kaydetmesi.  Sonuç olarak en olası SOL tahmininin, bu alana doğru aşağı yönlü bir hareket olabileceği belirtiliyor. Uzun vadeli eğilimin yükselişe geçmesi için Solana fiyatının 29 dolarlık direnç alanını geri kazanması gerekebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Yüzde 25 Oranında Çakılabilir! Metrikler Alarm Veriyor!
Bu Altcoin Yüzde 25 Oranında Çakılabilir! Metrikler Alarm Veriyor!
Binance Coin (BNB) İçin Yolun Sonunda Umut Var Mı? 2023 Yılı Nasıl Başlayabilir?
Binance Coin (BNB) İçin Yolun Sonunda Umut Var Mı? 2023 Yılı Nasıl Başlayabilir?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Vakit Daraldı! Ethereum, XRP, AVAX ve Solana 2023 Yorumları!
Vakit Daraldı! Ethereum, XRP, AVAX ve Solana 2023 Yorumları!
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022