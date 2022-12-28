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2022 yılı kripto para birimleri adına zorlu geçti. Önümüzdeki yıl benzer şekilde düşüşler yaşanacak mı? İşte Ethereum (ETH) ve Solana’nın (SOL) yeni tahmini!

Ethereum (ETH)

Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH), Bitcoin’e karşı olan mücadelesi 27 Temmuz tarihinde alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 7 Eylül’de 0,086 seviyesine ulaştı. Ardından belirtilen bölgeyi 22 Eylül’de destek olarak doğrulamak için geri döndü.

Doğrulamadan bu yana Ethereum fiyatı nötr bir model olarak kabul edilen simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Ancak bu durum yukarı yönlü bir hareketin ardından ortaya çıktığı için, seviyeden bir kopuşun en olası senaryo olacağı belirtiliyor. Böyle bir durumda fiyatın tüm üçgenin yüksekliğini kat eden bir kırılma olan 0,094 seviyelerinde bir yükselişe öncülük edebilir. Ancak günlük göreceli güç endeksi (RSI), alçalan bir direnç çizgisinden çıkamadığı ve 50 çizgisi tarafından reddedildiği için hala düşüş eğiliminde.

Sonuç olarak ETH fiyatının üçgenden çıkıp çıkmadığı veya 0,057 bölgesinin altında kapanıp kapanmadığı Ocak ayı ETH kripto tahminini belirleyecek. Bununla birlikte kripto para piyasasının geri kalanındaki değişikliklere göre de hareket edebilir.

Solana (SOL)

Solana fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259,90 dolara ulaştığından beri düştü. Düşüş hareketi kripto para biriminin 28 Aralık tarihinde 9,65 dolara gerilemesine neden oldu. Düşüş trendi sırasında, Solana fiyatı uzun vadeli 29 dolar desteğinin altına geriledi. Fiyattaki gerileme son 24 saatte daha da hızlandı. Ayrıca kripto para birimindeki ilk belirleyici düşüş işareti, en yakın destek alanının mevcut seviyesinden %58,6 düşüşle 4,30 dolar olması. Mevcut fiyat ile 4.30 dolar arasında herhangi bir destek bölge olmadığı için SOL fiyatının Ocak ayının sonuna kadar bu seviyeye ulaşması mümkün olabilir.

İkinci belirleyici düşüş işareti ise haftalık göreceli güç endeksinin (RSI) 30’un altına düşmesi ve bir eğilim göstermeden fiyatın düşüş kaydetmesi. Sonuç olarak en olası SOL tahmininin, bu alana doğru aşağı yönlü bir hareket olabileceği belirtiliyor. Uzun vadeli eğilimin yükselişe geçmesi için Solana fiyatının 29 dolarlık direnç alanını geri kazanması gerekebilir.