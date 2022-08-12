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Ethereum (ETH) Fiyat Analizi! Kısa ve Orta Vadeli Fiyat Tahmini!

Altcoin kralı düşük volatilite ile işlem görüyor. Peki yatırımcıları ilerleyen saatlerde, günlerde neler bekliyor?
20:30
12 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta sonuna saatler kaldı ve Bitcoin yeniden 24.000 doları aştı. Ethereum ise 1.894 dolardan alıcı buluyor. En büyük altcoin yaklaşan Merge heyecanıyla önemli ölçüde yükseldi. 880 dolarlık dipten %100’ün üzerinde artış yaşayan kripto para ısrarla 2.000 doları hedefliyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Beklentiler ve diğer detaylar.

Ethereum (ETH)

Günlük işlem hacmi %33 oranında azalan ETH, Bitcoin karşısında %1,1 oranında artış yaşadı. Kral altcoinin piyasa hakimiyeti %20,2’ye ulaştı. Yaklaşan Ethereum birleşmesi daha fazla yatırımcının bu altcoine ilgi duymasına sebep oldu. Özellikle birleşmenin fiyat ve ağ performansına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Birçok yatırımcı ise ağın bölünmesi ihtimalini satın alıyor. Büyük ihtimalle madenciler PoW konsensüs mekanizmasıyla çalışan ağı devam ettirecek. Bu forkun orta ve uzun vadede pek ilgi görmeyeceği düşünülse de kısa vadede ETH fiyatın ciddi katkı sağlayabilir.

Ethereum PoS konsensüs mekanizmasına tamamen geçtikten sonra eski ağdaki Ethereum’ları kalmaya devam edecek ve bunların karşılığı olarak yatırımcılar ETHPoW coini alacak. BTG, BCH gibi fork coinlerinin BTC fiyatına geçmişte büyük katkı sağladığını görmüştük. Benzer şekilde alternatif Ethereum’a sahip olmak isteyenlerin oluşturacağı talep sebebiyle ETH fiyatında hızlı bir artış görebiliriz. LDO ve OP gibi altcoinler de Ethereum ile 15 Eylül tarihi yaklaştıkça yükselişine devam edebilir. Son yapılan açıklama 15 veya 16 Eylül tarihinde birleşmenin gerçekleşeceği yönündeydi. Ancak bugün 1 haftalık bir gecikmenin sürpriz olmayacağı da duyuruldu.

Ethereum (ETH) Fiyat

Peki teknik göstergeler neye işaret ediyor? Bugün düşük volatilite ile işlem gören ETH 1.860 dolar ile 1.905 dolar arasında hareket etti. 4 saatlik grafik, satış baskısının yavaş yavaş geri döndüğünü gösteriyor ve bu da hafta sonu geri çekilmenin devam edebileceğine işaret ediyor. Bildiğiniz üzere hafta sonları hacim düşer ve ayılar bunu genellikle fırsat olarak görerek satışlara ağırlık verir. ETH 1,680 dolar seviyesini güçlü şekilde koruduğu için birkaç gün içinde yükseliş ivmenin devam etmesi beklenebilir ancak hafta sonu riskli.

İlerleyen günlerde 1.950 dolar direncinin test edilmesi beklenebilir.

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