Reklam
Al / Sat

Ethereum (ETH) Birleşmesinin Getireceği Tehlike!

Herkes Merge için iyi şeyleri konuşuyor fakat bu risk gözden kaçırılacak gibi değil.
16:10
21 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır Ethereum topluluğu bu büyük gelişmeye odaklandı. Geliştiriciler bunun hayata geçirilmesi için çaba harcıyor. Ve nihayet 2022 bitmeden Ethereum birleşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ölçeklenebilirlik ve daha birçok konuda yapılacak iyileştirmelere kapı aralayacak bu gelişmenin bazı potansiyel riskleri de bulunuyor. Ethereum topluluğu bir süredir bu konu üzerinde tartışmalarını sürdürüyor.

Ethereum (ETH) Merge

Ağın tamamen PoS (hisse kanıtı) konsensüs mekanizmasına geçişini temsil eden Merge büyük ihtimalle 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Fakat son birkaç haftadır kripto para topluluğu Merge ile oluşabilecek potansiyel tehditleri ele alıyor. Bunun başında da sansür geliyor. Peki Merge, Ethereum’u bu tehdide açık hale mi getirecek?

Güvenlik, ölçeklenebilirlik ve ademi merkeziyetçilik. Bu üçlü sacayağı tüm blockchain girişimlerinin hedefleridir. Ancak Ethereum dahil olmak üzere en iyi ağların çoğunun yıllardır tecrübe ettiği gibi doğru dengeyi kurabilmek oldukça zordur. Ethereum, DAO hackini ortadan kaldıran ağ geri dönüşünden bu yana ademi merkeziyetçiliği sürdürmek için mücadele etti. Son olaylar, ademi merkeziyetçilik konusunda uzlaşmaya ilişkin soruları da alevlendirdi.

Ethereum’u Bekleyen Tehlike

Proof of Stake konsensüs mekanizmasına geçiş tamamlandığında bunun ne gibi etkileri olacağı halen tartışılıyor. Ex-Blockstream yöneticisi Samson Mow, Ethereum’un sorunlarının çoğunun, ademi merkeziyetçiliğe göre tokenomiğe öncelik vermenin sonucu olduğuna inanıyor. Analist PoS geçişinin ağı düzenleyiciler tarafından daha kolay kontrol edilebilir hale getireceğini düşünüyor. Mow validatör (doğrulayıcılar) için minimum gereksinimi 32 ETH olaarak belirlemenin doğrulayıcı sayısını sınırladığını savundu. Bu da iş kanıtı modeline kıyasla ağı daha merkezi hale getirir.

Peki bunlar sadece birer kuruntudan mı ibaret? Yani sansür veya kontrolün herhangi bir örneği var mı? Elbette var, en büyük Ethereum madencisi olan Ethermine yakın zamanda Tornado Cash işlemlerini işlemeyeceğini açıkladı. Hatırlarsanız kısa süre önce ABD OFAC, Tornado Cash isimli kripto para mikserini yasaklamış, yaptırım listesine almıştı. Bu, Ethereum sansürünün önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl gelişeceğine dair soruları gündeme getiriyor.

Adem-i merkeziyetçilikten ödün verilmesiyle ilgili en büyük endişelerden biri, bunun kullanıcılar üzerindeki etkisidir. Kullanıcıları ve ağı sınırlayan sansürün ilerleyen süreçte ağdan bir kopuşu da tetiklemesi olasıdır. Birçok protokolün Tornado Cash işlemleri yapan cüzdanları engellemesi gelecekte Ethereum ağı üzerinde devletler baskısının daha da artması riskini barındırıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
Dikkat! Makroekonomik Koşullar Ethereum Yükseltmesini Gölgeleyebilir!
Dikkat! Makroekonomik Koşullar Ethereum Yükseltmesini Gölgeleyebilir!
Kıdemli Analistten Ethereum İçin Kötü Haber: Bu Seviyeye Düşebilir!
Kıdemli Analistten Ethereum İçin Kötü Haber: Bu Seviyeye Düşebilir!
Altcoin Kralı Yükselecek Mi? Yatırımcıları Dört Gözle Bunu Bekliyor!
Altcoin Kralı Yükselecek Mi? Yatırımcıları Dört Gözle Bunu Bekliyor!
Analistten Kritik Düşüş Senaryosu Senaryosu: Ethereum (ETH), Bu Seviyelere Gerileyebilir mi?
Analistten Kritik Düşüş Senaryosu Senaryosu: Ethereum (ETH), Bu Seviyelere Gerileyebilir mi?
Bu Seviyelere Hazır Olun! Ethereum (ETH) Yatırımcıları Dikkat!
Bu Seviyelere Hazır Olun! Ethereum (ETH) Yatırımcıları Dikkat!
Bu Altcoin Dolandırıcı Bundan Uzak Durun! Justin Sun Destekliyordu!
Bu Altcoin Dolandırıcı Bundan Uzak Durun! Justin Sun Destekliyordu!
Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!
Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!
Ethereum’da Yükseltme Tarihi Yaklaşırken Tansiyon Yükseliyor!
Ethereum’da Yükseltme Tarihi Yaklaşırken Tansiyon Yükseliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Moonbirds, BAYC Gibi NFT Koleksiyonları Yatırımcılarını Niye Üzdü?
Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022