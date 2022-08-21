Herkes Merge için iyi şeyleri konuşuyor fakat bu risk gözden kaçırılacak gibi değil.

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Yıllardır Ethereum topluluğu bu büyük gelişmeye odaklandı. Geliştiriciler bunun hayata geçirilmesi için çaba harcıyor. Ve nihayet 2022 bitmeden Ethereum birleşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ölçeklenebilirlik ve daha birçok konuda yapılacak iyileştirmelere kapı aralayacak bu gelişmenin bazı potansiyel riskleri de bulunuyor. Ethereum topluluğu bir süredir bu konu üzerinde tartışmalarını sürdürüyor.

Ethereum (ETH) Merge

Ağın tamamen PoS (hisse kanıtı) konsensüs mekanizmasına geçişini temsil eden Merge büyük ihtimalle 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Fakat son birkaç haftadır kripto para topluluğu Merge ile oluşabilecek potansiyel tehditleri ele alıyor. Bunun başında da sansür geliyor. Peki Merge, Ethereum’u bu tehdide açık hale mi getirecek?

Güvenlik, ölçeklenebilirlik ve ademi merkeziyetçilik. Bu üçlü sacayağı tüm blockchain girişimlerinin hedefleridir. Ancak Ethereum dahil olmak üzere en iyi ağların çoğunun yıllardır tecrübe ettiği gibi doğru dengeyi kurabilmek oldukça zordur. Ethereum, DAO hackini ortadan kaldıran ağ geri dönüşünden bu yana ademi merkeziyetçiliği sürdürmek için mücadele etti. Son olaylar, ademi merkeziyetçilik konusunda uzlaşmaya ilişkin soruları da alevlendirdi.

Ethereum’u Bekleyen Tehlike

Proof of Stake konsensüs mekanizmasına geçiş tamamlandığında bunun ne gibi etkileri olacağı halen tartışılıyor. Ex-Blockstream yöneticisi Samson Mow, Ethereum’un sorunlarının çoğunun, ademi merkeziyetçiliğe göre tokenomiğe öncelik vermenin sonucu olduğuna inanıyor. Analist PoS geçişinin ağı düzenleyiciler tarafından daha kolay kontrol edilebilir hale getireceğini düşünüyor. Mow validatör (doğrulayıcılar) için minimum gereksinimi 32 ETH olaarak belirlemenin doğrulayıcı sayısını sınırladığını savundu. Bu da iş kanıtı modeline kıyasla ağı daha merkezi hale getirir.

Peki bunlar sadece birer kuruntudan mı ibaret? Yani sansür veya kontrolün herhangi bir örneği var mı? Elbette var, en büyük Ethereum madencisi olan Ethermine yakın zamanda Tornado Cash işlemlerini işlemeyeceğini açıkladı. Hatırlarsanız kısa süre önce ABD OFAC, Tornado Cash isimli kripto para mikserini yasaklamış, yaptırım listesine almıştı. Bu, Ethereum sansürünün önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl gelişeceğine dair soruları gündeme getiriyor.

Adem-i merkeziyetçilikten ödün verilmesiyle ilgili en büyük endişelerden biri, bunun kullanıcılar üzerindeki etkisidir. Kullanıcıları ve ağı sınırlayan sansürün ilerleyen süreçte ağdan bir kopuşu da tetiklemesi olasıdır. Birçok protokolün Tornado Cash işlemleri yapan cüzdanları engellemesi gelecekte Ethereum ağı üzerinde devletler baskısının daha da artması riskini barındırıyor.