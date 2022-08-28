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Ethereum’un Durumu Altcoin Yatırımcılarını Korkutuyor: ETH’de Bu Seviyeye Dikkat!

Ethereum (ETH) ayıları, Ağustos ayının ortasına kadar süre kısa bir aylık yükseliş trendinden sonra yükselen kamanın kırılımı ile oyuna geri döndü.
14:00
28 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) ayıları, Ağustos ayının ortasına kadar süren kısa süreli aylık yükseliş trendinden sonra yükselen kamanın aşağı yönde kırılmasının ardından oyuna geri döndü. Bu geri dönüş, satıcıların ETH’yi günlük 20/50/200 EMA’sının altına çekmesine yardımcı oldu.

Günlük Ethereum Grafiği

En büyük altcoin şimdi önemli bir gölgede fiyatlanıyor. bin 513 dolar seviyesinin altına gelecek inandırıcı bir düşüş, kısa vadede bir toparlanma gelmeden önce daha fazla düşüşe neden olabilir. ETH, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,37 düşüşle bin bin 496 dolardan alınıp satılıyor. Bu seviyelerde gelebilecek günlük mum kapanışı Ethereum’daki düşüşün şiddetlenerek devam etmesiyle sonuçlanabilir.

ETH’nin Haziran ortasındaki en düşük seviyelerinden gelen satın alım bakısıyla, 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA’nın (camgöbeği) üzerine çıkmayı başardı. En büyük altcoin, 13 Temmuz’un en düşük seviyesinden yüzde 73’ün üzerinde bir Yatırım Getirisi (ROI) gördü ve artan satın alım avantajını göstermek için 200 EMA’ya (yeşil) yaklaştı. Ancak bin 993 dolar seviyesindeki direnç, yükselen kamanın aşağı yönde kırılmasına neden oldu. Son kayıplar, ETH’nin hızla tedarik bölgesinin (yeşil, dikdörtgen) altına düşmesine neden oldu.

20/50 EMA düşüş trendinde girerse, ayılar grafikte uzun vadeli üstünlüklerini sürdürmeye çalışacaklardır. Dolayısıyla bin 500 dolar bölgesinin altında ikna edici bir günlük mum kapanış, ETH’nin bin 440 dolar seviyesini yeniden test etmesine yardımcı olabilir. Bu desteğin altındaki bir düşüş, fiyat keşfine neden olabilir. Destekten gelecek herhangi bir toparlanma ise ETH’yi bin 603 dolar seviyesine doğru kısa vadeli bir toparlanmaya işaret edebilir.

ETH için Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Göreceli Güç Endeksi (RSI), güçlü bir satış avantajını yansıtmak için orta çizginin çok altına düştü. Trader’lar ve yatırımcılar, aşağı yönlü bir geçersizlik olasılığını belirlemek için 50 seviyesinde desteğe doğru toparlanmayı takip etmeli.

Birikim/Dağılım göstergesi ise daha yüksek dip noktaları işaret etti ve fiyatla yükseliş eğilimi gösteriyor. Devam eden toparlanma, son satış baskısını hafifletebilecek muhtemel bir birikim aşamasına işaret edebilir.

Bununla birlikte, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama ( MACD) çizgileri, sıfır noktasının altına düşmenin eşiğindeyken Ethereum için güçlü bir satış avantajına işaret ediyor.

Aşağı yönde duran 20/50 EMA’nın altına düşen yükselen kama formasyonu göz önüne alındığında, ayılar kısa vadeli trendin kontrolünü ele geçirmeyi hedefleyecektir. Potansiyel alım/satım hedefleri yukarıda tartışıldığı gibi aynı kalacaktır.

Son olarak, yatırımcıların ve trader’ların Bitcoin’in yapacağı fiyat hareketlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Bunun nedeni, ETH’nin en büyük kripto para ile yüzde 82 oranında 30 günlük bir korelasyona sahip olmasından kaynaklanıyor.

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