Ethereum (ETH) yatırımcısı heyecan içerisinde Merge güncellemesini beklerken, önde gelen bir analist endişe yaratan bir açıklama yaptı.

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Ethereum (ETH) yatırımcısı heyecan içerisinde Merge güncellemesini beklerken, önde gelen bir analist endişe yaratan bir açıklama yaptı.

Ethereum ve S&P 500 Endeksi: Yüksek Korelasyon!

Yakın tarihli bir tweet’te, analiz şirketi T3 Trading Group’tan Scott Redler, Ethereum fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yöneticiye göre, Ethereum 1.000 dolar seviyesinin altına düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Redler’e göre, S&P 500 endeksi Haziran’ın dip seviyelerini yeniden test ederse, Ethereum yine alarm vermeye başlayabilir. Haziran ayında, hisse sentlerinin ayı piyasasında olduğu teyit edilmişti. Bitcoin ve borsa arasındaki yüksek korelasyon, bu sene analistlerin odak noktası oldu. Ethereum, 14 Ağustos’ta 2.031 dolara ulaşmayı başardı. Bu başarı, Merge güncellemesi ile bağdaşlaştırıldı. Ethereum’un etkileyici rallisi, piyasada umutların yeniden filizlenmesine neden olmuştu. Reddler, ETH’nin 1.815 dolar civarında yükselen kanalı geçtikten sonra düşüş eğilimine girdiğini iddia ediyor.

Analistlere göre, Ethereum bu haftanın başlarında sunulan başka yükseliş fırsatından yararlanamadıktan sonra, grafikte bir ayı bayrağı formasyonu belirdi. Bu fiyatın daha da düşmesine neden oldu. Redler, Ethereum fiyatının Ağustos başında 2.100 dolar seviyesine ulaşabileceğini tweetlemişti. Haziran ayının başlarında, ETH’nin 1.400 dolar seviyesinin altına düşeceğini doğru bir şekilde tahmin etti. Ethereum fiyatı, gün içi en düşük 1.475 dolar seviyesine düştükten sonra an itibariyle 1.487 dolardan işlem görüyor. Merge güncellemesinin sadece birkaç hafta sonra gerçekleşmesi beklenmesine rağmen, ETH güçlü düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor. Ancak, Milyarder Mark Cuban kısa süre önce, Ethereum’un hisse kanıtına geçişinden sonra enerji tüketimi önemli ölçüde azalacağı için yeni başarılara imza atacağını belirtti.

Merge, ETH Fiyatını Etkilemeyecek mi?

Ethereum fiyatı, Ağustos ortasında 2000 dolar seviyesine ulaştı, ancak daha sonra ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle 1500 dolar seviyesinin düştü. Powell’ın açıklamaları da ETH fiyatını etkiledi. Gelişmeler ve ağ etkinliği, fiyatı sabit tuttu. Ancak, Ethereum opsiyonlarındaki yaklaşık 2 milyar dolar, Birleştirme sonrasında 30 Eylül’de sona erecek.

Açık pozisyonlar (OI) daha fazla olduğundan, Birleşmenin kripto para piyasasını etkilemesi muhtemel. CoinShares’in baş stratejisti Meltem Demirors geçtiğimiz günlerde “Birleştirme ETH’nin fiyatını yükseltmesine yardımcı olmayacak” dedi. Uzmanlar Merge’in ETH fiyatına etkisi konusunda ikiye bölünmüş durumda.