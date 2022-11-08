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Ethereum Bir Kez Daha Dev Fast Food Şirketinin Altına Geriledi! 

FTX olayı, kripto para piyasasında büyük ses getirdi ve Ethereum da dahil olmak üzere varlıkların çoğu bu durumdan etkilendi.  
14:14
8 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX olayı, kripto para piyasasında büyük ses getirdi ve Ethereum da dahil olmak üzere varlıkların çoğu bu durumdan etkilendi. 1500 doların altına bir başka düşüşle birlikte, Ethereum’un piyasa değeri bir kez daha McDonald’s’ın altına geriledi. 

McDonald’s ve Kripto Şakaları 

Dünyanın en popüler fast-food zinciri, kripto para işlemleri ve yatırım topluluğunda her zaman özel bir yere sahip gibi görünüyor. Piyasadaki her boğa koşusunun sona ermesinden sonra, kripto para birimi yatırımcılarının ve influencer’larının çoğu, McDonald’s’ta çalışmaya başlayacaklarını esprili bir şekilde paylaşıyor.  

Bu espri, fast-food şirketine katılma koşullarının son derece düşük olması ve şirkette isteyen herkesin iş bulabilmesi gerçeğinden geliyor. Şirketin kendisi de trende katıldı ve dijital varlık piyasasındaki kriz sırasında önde gelen kripto influencer’larına iş fırsatları sundu. Tabii ki bu da bir şaka olarak nitelendirildi. 

Bununla birlikte, McDonald’s ile piyasanın en büyük altcoin’i Ethereum arasında da bir mücadele var. Çünkü hem Ethereum hem de McDonald’s’ın piyasada eşleşen yerleri var. Dünyanın en büyük fast-food şirketi yaklaşık 200 milyar dolar değere sahipken, Ethereum en son %8’lik düşüşün ardından 197 milyar dolar değere sahip. 

Ethereum ve McDonald’s 

Uzman isimlere göre her iki varlığın doğası göz önüne alındığında, ETH herhangi bir zamanda McDonald’s’ı  geçebiliyor ama piyasadaki yüksek volatilite sebebiyle geride de kalabiliyor. Bunun yanında borsadaki düşük volatilite nedeniyle McDonalds’ın değerinin çok büyük farklılık göstermemesi de bekleniyor.  

Öte yandan finansal açıdan veya piyasa açısından bakıldığında, bu durumun Ethereum’un üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yok. Piyasa raporlarında da defalarca belirtildiği gibi, dijital varlık piyasasının zayıf performansının temel nedeni, ABD’nin yatırımcıları kripto para birimleri gibi riskli varlıklardan uzaklaştıran katı para politikası. 

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