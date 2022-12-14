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Ethereum Balinaları Bu Altcoin’e Yeniden Göz Kırptı! İşte Fiyat İçin Yeni Olasılık!

Ethereum balinaları kripto para piyasasında büyük bir yer tutuyor. Bu altcoin'den son zamanlarda uzaklaşmalarına rağmen yeniden göz kırptılar.
14:45
14 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Marketcap sıralamasına göre dünyanın en büyük ikinci meme kripto para birimi olan Shiba Inu (SHIB), son piyasa çöküşü nedeniyle artan satış baskısı altında işlem görüyor. Bununla birlikte, SHIB ekosistem token’ları yeniden Ethereum (ETH) balinalarının öncelikli tercihleri arasına girdi.

ETH Balinaları Shiba Inu Alıyor Mu?

WhaleStats (kripto balinalarını takip eden kişi veya ekip) tarafından 14 Aralık’ta sağlanan verilere göre, Shib Token en büyük 500 ETH balinası arasında en çok işlem gören token’lar arasında ilk 10 listesinde yer alıyor. Özellikle, Shiba Inu coin fiyatı son 24 saat içinde %5 oranında artış gösterdi.

ETH balinaları şu anda %2,48’lik bir artış oranıyla 53 milyon dolardan fazla Shiba Inu tutuyor. Verilere göre DAI stablecoin şu anda ETH balinaları tarafından tutulan en büyük coin. Shiba Inu coin dışında, WhaleStats tweet’ine göre, bir başka SHIB token’ı oln BONE, son 24 saat içinde ilk 100 ETH balinası arasında en çok kullanılan kripto paralar listesine katıldı.

Bunun yanı sıra Shiba Inu yakım oranı %95 azaldı. Shiba Inu’nun fiyat artışına rağmen Shiba yakma oranı son 24 saatte %95 azaldı. Shibburn verilerine göre, son 24 saatte sadece 200.000 SHIB yakıldı.

SHIB Fiyat Analizi

Son üç haftadır SHIB’in fiyatı bir konsolidasyon aşamasından geçemedi. Bu aralığı kırmak için birçok girişimin olduğu dalgalı bir piyasada, bu durum piyasada işlem yapan kişilerin kararsızlığına işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte, mevcut fiyat 0,0000089 dolar destek seviyesinden bir sıçrama yapabilise ve 0,00000964 dolar seviyesine %5’lik bir artış gerçekleştirebilir.

Özellikle, son 24 saat içinde önemli işlemler 57’ye ulaştı ve bu da önceki yedi güne kıyasla rekor bir seviye. Balinaların hala alım yapıyor olması, durgun fiyatına rağmen SHIB’in potansiyel büyümesi konusunda iyimser kaldıklarını gösteriyor.

Shiba Inu’nin 0.000009 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 162,153,789 dolar. Shiba Inu coin geçtiğimiz 24 saat içinde yaklaşık %5 oranında yükselmiş durumda. Shiba Inu’nun canlı piyasa değeri 5.021.214.983 dolar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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