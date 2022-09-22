Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?

Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?

Ethereum Merge herkesin beklediği fiyat performans artışını tetikleyemedi ve piyasa ciddi şekilde kayıpların yaşandığı bir döneme devam etti.
21:30
22 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük altcoin olan Ethereum (ETH), 22 Eylül itibariyle 1.300 dolar seviyesinin yakınlarına kadar büyük bir gerileme yaşadı. ETH, Merge etkinliğine rağmen bir hafta içinde %20’nin üzerinde düşüş yaşadı. Ayrıca 1.220 dolarlık desteğin altına düşme riski de devam ediyor. Merge yayına girdikten kısa bir süre sonra haberleri sat diye adlandırılan çeşitli söylemler ortaya çıkmaya başladı. Söylemeye gerek yok ama token, bireysel ve kurumsal satıcılardan gelen yoğun bir satış baskısıyla karşılaştı.

Karanlık Günler Gelebilir

Ethereum’un satış baskısının çoğu bireysel satıcılar tarafından sağlandı. Santiment’in 22 Eylül’de attığı son tweet bu korkunç senaryoya ışık tuttu. Buna göre, ETH’nin eski baskın alıcıları, Merge etkinliğinden bu yana ellerinde tuttukları arzı önemli ölçüde azaltmıştı. Ethereum Merge, büyük adres hareketlerinde bir değişime tanık oldu. Tweet’te ayrıca şu ifadeler yer alıyordu:

Proof-of-Stake sonrasında yaşanan 6 gün içinde, 1000 ila 10000 ETH tutan adresler kümülatif varlıklarının %2,24’ünü kaybetti. 100 ila 1000 adet arası ETH tutan adresler ise %1,41 oranında düştü.

Burada kesin olan bir şey var. Merge öncesinde birikim çoğunlukla spekülatifti. Ayrıca, önceki grafikte de görüldüğü üzere, yatırımcılar güncellemeden sonra varlığı ellerinde tutmayı hedeflememişti.

Holding sahiplerinin varlıklarından kurtulması sürpriz oldu mu? Pek sayılmaz. Sahiplerin yaklaşık %50’si büyük kayıplar yaşadı. Ethereum için piyasa değerinde gerçekleşen değer (MVRV) oranı, geçtiğimiz hafta karlılığın büyük ölçüde azalması nedeniyle -%13,6’ya düşmüştü.

Sadece bu değil, madenciler bile aynı rüzgara kapılmış gibi görünüyor. Genel olarak, Ethereum madencileri fiyat hareketi ve yükseltilmiş etki nedeniyle 30000 ETH’ye kadar olan varlıklarını boşalttı. Bu durum, şu anda Ethereum’daki yatırımcı duyarlılığının çökmekte olan durumunun açık bir yansıması olarak görülüyor ve birçok kişi ETH riskini azaltmak istiyor.

Herhangi Bir Çıkış Yolu Var Mı?

Elbette her zaman bir çıkış yolu bulunabilir. Peki ya yatırımcılar sabretmeye devam ederse? Ultrasoundmoney’den alınan verilere göre, ETH’nin dolaşımdaki arzı, Merge sırasında 120.521.139,31 ETH ile zirveye ulaştı. O zamandan bu yana, yaklaşık 170 ETH azaldı, yani ETH şu anda deflasyonist durumda. Arz azaldıkça ve ETH yüksek talep gördükçe bu durum fiyat artışına yol açabilir. Ancak yine de her zaman dikkatli olunmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Dikkat! Ethereum’da Tehlikeli Oran: “Merkezileştirilmeye Yol Açabilir”
Dikkat! Ethereum’da Tehlikeli Oran: “Merkezileştirilmeye Yol Açabilir”
Shiba Inu Sahipleri Dikkat! Bu Değer Giderek Düşüyor!
Shiba Inu Sahipleri Dikkat! Bu Değer Giderek Düşüyor!
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Yüzde 95! Ethereum (ETH) Fiyatına Direkt Etki Edecek!
Yüzde 95! Ethereum (ETH) Fiyatına Direkt Etki Edecek!
ETH Dahil 75 Kripto Para Tehlikede! SEC Ne Yapmaya Çalışıyor?
ETH Dahil 75 Kripto Para Tehlikede! SEC Ne Yapmaya Çalışıyor?
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5000 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022