Ethereum Merge herkesin beklediği fiyat performans artışını tetikleyemedi ve piyasa ciddi şekilde kayıpların yaşandığı bir döneme devam etti.

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En büyük altcoin olan Ethereum (ETH), 22 Eylül itibariyle 1.300 dolar seviyesinin yakınlarına kadar büyük bir gerileme yaşadı. ETH, Merge etkinliğine rağmen bir hafta içinde %20’nin üzerinde düşüş yaşadı. Ayrıca 1.220 dolarlık desteğin altına düşme riski de devam ediyor. Merge yayına girdikten kısa bir süre sonra haberleri sat diye adlandırılan çeşitli söylemler ortaya çıkmaya başladı. Söylemeye gerek yok ama token, bireysel ve kurumsal satıcılardan gelen yoğun bir satış baskısıyla karşılaştı.

Karanlık Günler Gelebilir

Ethereum’un satış baskısının çoğu bireysel satıcılar tarafından sağlandı. Santiment’in 22 Eylül’de attığı son tweet bu korkunç senaryoya ışık tuttu. Buna göre, ETH’nin eski baskın alıcıları, Merge etkinliğinden bu yana ellerinde tuttukları arzı önemli ölçüde azaltmıştı. Ethereum Merge, büyük adres hareketlerinde bir değişime tanık oldu. Tweet’te ayrıca şu ifadeler yer alıyordu:

Proof-of-Stake sonrasında yaşanan 6 gün içinde, 1000 ila 10000 ETH tutan adresler kümülatif varlıklarının %2,24’ünü kaybetti. 100 ila 1000 adet arası ETH tutan adresler ise %1,41 oranında düştü.

Burada kesin olan bir şey var. Merge öncesinde birikim çoğunlukla spekülatifti. Ayrıca, önceki grafikte de görüldüğü üzere, yatırımcılar güncellemeden sonra varlığı ellerinde tutmayı hedeflememişti.

Holding sahiplerinin varlıklarından kurtulması sürpriz oldu mu? Pek sayılmaz. Sahiplerin yaklaşık %50’si büyük kayıplar yaşadı. Ethereum için piyasa değerinde gerçekleşen değer (MVRV) oranı, geçtiğimiz hafta karlılığın büyük ölçüde azalması nedeniyle -%13,6’ya düşmüştü.

Sadece bu değil, madenciler bile aynı rüzgara kapılmış gibi görünüyor. Genel olarak, Ethereum madencileri fiyat hareketi ve yükseltilmiş etki nedeniyle 30000 ETH’ye kadar olan varlıklarını boşalttı. Bu durum, şu anda Ethereum’daki yatırımcı duyarlılığının çökmekte olan durumunun açık bir yansıması olarak görülüyor ve birçok kişi ETH riskini azaltmak istiyor.

Herhangi Bir Çıkış Yolu Var Mı?

Elbette her zaman bir çıkış yolu bulunabilir. Peki ya yatırımcılar sabretmeye devam ederse? Ultrasoundmoney’den alınan verilere göre, ETH’nin dolaşımdaki arzı, Merge sırasında 120.521.139,31 ETH ile zirveye ulaştı. O zamandan bu yana, yaklaşık 170 ETH azaldı, yani ETH şu anda deflasyonist durumda. Arz azaldıkça ve ETH yüksek talep gördükçe bu durum fiyat artışına yol açabilir. Ancak yine de her zaman dikkatli olunmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.