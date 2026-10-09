Ethereum 2.500 dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor

Kripto para piyasasında Ethereum, Zcash, Shiba Inu ve Hyperliquid için kısa vadeli teknik görünüm zayıfladı. Özellikle Ethereum 2.500 dolar bandında kritik bir sınamadan geçerken, Zcash eylüldeki zirvesine göre belirgin geri çekilme yaşadı. Shiba Inu uzun vadeli ortalamasının altına inerken, Hyperliquid tarafında düşüşe rağmen ana yükseliş yapısının korunduğu değerlendiriliyor.

Ethereum’da 2.500 dolar öne çıkıyor

Ethereum gün içinde yaklaşık 2.700 dolardan 2.525 dolara geriledi. Eylülde görülen 2.800 dolar zirvesi aşılmazken, fiyat 2.505 dolar civarındaki kısa vadeli destek bölgesini test ediyor. 2.550 doların üzerindeki günlük kapanış, alıcıların yeniden güç kazandığına işaret edebilir.

Satışların yüksek hacimle gelmesi, geri çekilmenin sıradan dalgalanmadan daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Göreceli güç endeksi yaklaşık 42 seviyesine indi. Bu görünüm aşırı satım bölgesine işaret etmese de momentumu zayıf bırakıyor. 2.500 doların altındaki günlük kapanışta 2.400 dolar ve ardından 2.300 ile 2.350 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Ethereum için kısa vadede belirleyici eşik 2.500 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması halinde fiyatın 2.500 ile 2.700 dolar arasında denge araması beklenirken, kaybı daha derin bir geri çekilmeyi gündeme taşıyabilir.

Zcash eylül zirvesinin altında kaldı

Zcash 1.190 dolarda işlem görüyor ve bu seviye, eylülde görülen yaklaşık 1.700 dolarlık tepenin yüzde 30 altında bulunuyor. Fiyatın 1.340 dolar civarında dirençle karşılaştıktan sonra sert biçimde gerilemesi, kısa vadeli görünümü bozdu.

1.180 dolar bandı şu aşamada ana destek alanı olarak izleniyor. Bu bölge eylülde alımların yeniden güç kazandığı yer olarak öne çıkmıştı. 1.180 doların aşağı kırılması halinde 1.050 ile 1.100 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olabilir. RSI göstergesinin 40 civarına gerilemesi momentumu zayıflatırken, düşük hacim paniğe işaret etmiyor.

Zcash için 1.180 dolar seviyesi kısa vadeli yön tayini açısından belirleyici kabul ediliyor. Bu bölgeden tepki gelirse 1.340 dolar yeniden test edilebilir, kırılması halinde 1.050 dolar bandı öne çıkabilir.

Shiba Inu baskı altında kalırken Hyperliquid direniyor

Shiba Inu 0.00000542 dolara geriledi. Son düşüş haftalık kazanımların büyük bölümünü sildi ve fiyatı yaklaşık 0.00000565 dolardaki uzun vadeli ortalamanın altına taşıdı. İki hafta boyunca korunan destek çizgisinin kırılması, kısa vadede zayıf bir tablo oluşturdu.

0.00000529 dolar seviyesi bir sonraki önemli savunma hattı olarak izleniyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 0.00000500 ile 0.00000510 aralığı gündeme gelebilir. RSI göstergesinin 45 civarında bulunması, satıcıların üstünlüğünü koruduğunu ancak aşırı satım koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor.

Hyperliquid ise haftalık 94 dolar zirvesinden 85.76 dolara çekildi. Buna rağmen fiyatın ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması, varlıkta genel yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz vadeli işlem odaklı bir platformun yerel tokenı olarak biliniyor.

HYPE için 84 ile 85 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alan korunursa son geri çekilmenin yükseliş trendi içinde olağan bir düzeltme olarak kalabileceği değerlendiriliyor. 83.70 doların altındaki kapanışta ise 78 dolar bandına doğru daha derin bir çözülme riski artabilir.