SHIBA INU (SHIB)

Ethereum 2.500 dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2.500 dolar eşiğinde kritik bir sınamadan geçiyor.
  • 📉 Zcash, eylüldeki 1.700 dolarlık zirvesine göre yüzde 30 aşağıda işlem görüyor.
  • 🐶 $SHIB tarafında 0.00000529 dolar seviyesi kısa vadede yakından izleniyor.
  • 📊 Hyperliquid 94 dolardan gerilese de 84 ile 85 dolar bandının üzerinde kalmaya çalışıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında Ethereum, Zcash, Shiba Inu ve Hyperliquid için kısa vadeli teknik görünüm zayıfladı. Özellikle Ethereum 2.500 dolar bandında kritik bir sınamadan geçerken, Zcash eylüldeki zirvesine göre belirgin geri çekilme yaşadı. Shiba Inu uzun vadeli ortalamasının altına inerken, Hyperliquid tarafında düşüşe rağmen ana yükseliş yapısının korunduğu değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Ethereum’da 2.500 dolar öne çıkıyor
2 Zcash eylül zirvesinin altında kaldı
3 Shiba Inu baskı altında kalırken Hyperliquid direniyor

Ethereum’da 2.500 dolar öne çıkıyor

Ethereum gün içinde yaklaşık 2.700 dolardan 2.525 dolara geriledi. Eylülde görülen 2.800 dolar zirvesi aşılmazken, fiyat 2.505 dolar civarındaki kısa vadeli destek bölgesini test ediyor. 2.550 doların üzerindeki günlük kapanış, alıcıların yeniden güç kazandığına işaret edebilir.

Satışların yüksek hacimle gelmesi, geri çekilmenin sıradan dalgalanmadan daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Göreceli güç endeksi yaklaşık 42 seviyesine indi. Bu görünüm aşırı satım bölgesine işaret etmese de momentumu zayıf bırakıyor. 2.500 doların altındaki günlük kapanışta 2.400 dolar ve ardından 2.300 ile 2.350 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Ethereum için kısa vadede belirleyici eşik 2.500 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması halinde fiyatın 2.500 ile 2.700 dolar arasında denge araması beklenirken, kaybı daha derin bir geri çekilmeyi gündeme taşıyabilir.

Zcash eylül zirvesinin altında kaldı

Zcash 1.190 dolarda işlem görüyor ve bu seviye, eylülde görülen yaklaşık 1.700 dolarlık tepenin yüzde 30 altında bulunuyor. Fiyatın 1.340 dolar civarında dirençle karşılaştıktan sonra sert biçimde gerilemesi, kısa vadeli görünümü bozdu.

1.180 dolar bandı şu aşamada ana destek alanı olarak izleniyor. Bu bölge eylülde alımların yeniden güç kazandığı yer olarak öne çıkmıştı. 1.180 doların aşağı kırılması halinde 1.050 ile 1.100 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olabilir. RSI göstergesinin 40 civarına gerilemesi momentumu zayıflatırken, düşük hacim paniğe işaret etmiyor.

Zcash için 1.180 dolar seviyesi kısa vadeli yön tayini açısından belirleyici kabul ediliyor. Bu bölgeden tepki gelirse 1.340 dolar yeniden test edilebilir, kırılması halinde 1.050 dolar bandı öne çıkabilir.

Shiba Inu baskı altında kalırken Hyperliquid direniyor

Shiba Inu 0.00000542 dolara geriledi. Son düşüş haftalık kazanımların büyük bölümünü sildi ve fiyatı yaklaşık 0.00000565 dolardaki uzun vadeli ortalamanın altına taşıdı. İki hafta boyunca korunan destek çizgisinin kırılması, kısa vadede zayıf bir tablo oluşturdu.

0.00000529 dolar seviyesi bir sonraki önemli savunma hattı olarak izleniyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 0.00000500 ile 0.00000510 aralığı gündeme gelebilir. RSI göstergesinin 45 civarında bulunması, satıcıların üstünlüğünü koruduğunu ancak aşırı satım koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor.

Hyperliquid ise haftalık 94 dolar zirvesinden 85.76 dolara çekildi. Buna rağmen fiyatın ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması, varlıkta genel yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz vadeli işlem odaklı bir platformun yerel tokenı olarak biliniyor.

HYPE için 84 ile 85 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alan korunursa son geri çekilmenin yükseliş trendi içinde olağan bir düzeltme olarak kalabileceği değerlendiriliyor. 83.70 doların altındaki kapanışta ise 78 dolar bandına doğru daha derin bir çözülme riski artabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu’da kısa vadeli satış baskısı artıyor

Shiba Inu’da Golden Cross oluştu, satış baskısı hızlandı

Shiba Inu’da kısa vadeli çıkışlar artarken alım ivmesi zayıfladı

Shiba Inu’da borsa çıkışları artarken toparlanmanın gücü sorgulanıyor

Shiba Inu yakım oranı bir günde %6847 arttı

Shiba Inu’da satış baskısı azalırken yükseliş denemesi sürüyor

Shiba Inu, Solana entegrasyonunun ardından yükselişe geçti

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı XRP Ledger güncellemesi merkeziyet tartışmasını yeniden alevlendirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Ledger güncellemesi merkeziyet tartışmasını yeniden alevlendirdi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin hakimiyeti bir ayın zirvesine çıktı, altcoin baskısı arttı
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?