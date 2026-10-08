RIPPLE (XRP)

XRP Ledger güncellemesi merkeziyet tartışmasını yeniden alevlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger’daki son güncelleme, merkeziyet tartışmasını yeniden büyüttü.
  • 🧩 Justin Bons, $XRP’nin merkeziyetsiz diye sunulmasına sert itiraz yöneltti.
  • 🔐 Geliştiriciler, 25 Eylül’de yayımlanan 3.4.1 güncellemesindeki güvenlik düzeltmelerinin kaynak kodunu henüz açmadı.
  • 📅 9 Ekim’de değişiklik etkinleşirse eski sunucuların ağla senkron kalamayabileceği belirtildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP etrafındaki merkeziyetsizlik tartışması, XRP Ledger’daki son yazılım güncellemesi sonrası yeniden hız kazandı. Cyber Capital kurucusu Justin Bons, XRP’nin bireysel yatırımcılara merkeziyetsiz bir yapı gibi sunulmasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Bons, özellikle ağda kullanılan ve kaynak kodu kamuya açılmayan bölümün yönetişim ve mutabakat yapısına ilişkin soru işaretlerini büyüttüğünü öne sürdü.

İçindekiler
1 Kaynak kodu tartışmanın merkezine yerleşti
2 UNL modeli yeniden tartışılıyor
3 Eleştiriler ağ yönetişimine odaklandı

Kaynak kodu tartışmanın merkezine yerleşti

XRP Ledger geliştiricileri 25 Eylül’de sunucu yazılımı için 3.4.1 sürümlü acil bir güncelleme yayımladı. Güncellemenin güvenlik açısından hassas bazı sorunları ele aldığı ve fixBatchV1_2 adlı değişikliği içerdiği açıklandı. Geliştirici ekip, güvenlikle ilgili düzeltmelerin kaynak kodunu ise henüz paylaşmadı. Bu kodun daha sonra teknik bir geriye dönük değerlendirme ile birlikte yayımlanmasının planlandığı belirtildi.

Justin Bons, XRP’nin merkeziyetsiz olarak pazarlanmasını açık biçimde yanıltıcı bulduğunu söylerken, kamuya açılmayan yazılım kodunun ağın işleyişi konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu savunuyor.

Bons, XRP Ledger’ın yaklaşık iki haftadır kapalı kaynak niteliği taşıyan kodla çalıştığını iddia etti. Ona göre bu değişikliğin 9 Ekim Cuma günü zorunlu hale gelmesi bekleniyor. Söz konusu değişiklik yeterli destek alır ve etkinleştirilirse, eski yazılım kullanan sunucular değişiklik engeline takılacak ve ağ ile eşzamanlı çalışamayacak.

UNL modeli yeniden tartışılıyor

Merkeziyet tartışmasının odak noktasında ise XRP Ledger’ın Unique Node List, yani UNL modeli bulunuyor. XRP Ledger, Bitcoin’deki iş ispatı sisteminden farklı olarak, ağ katılımcılarının güvendiği doğrulayıcılara dayanıyor. Ripple ve XRP Ledger Foundation, sunucu yapılandırmalarında varsayılan olarak kullanılabilen önerilen doğrulayıcı listeleri yayımlıyor. XRP Ledger, XRP ekosisteminin işlemleri doğrulayan ve ağın mutabakat yapısını sürdüren ana blokzincir altyapısı olarak biliniyor.

Mini sözlük: UNL, ağdaki bir düğümün mutabakat için güvendiği doğrulayıcılar listesini ifade eder. XRP Ledger’da herkes doğrulayıcı çalıştırabilse de, etkili olabilmesi için diğer katılımcıların bu doğrulayıcıyı güvenilir listesine eklemesi gerekir.

Teknik olarak ağdaki düğüm işletmecileri istedikleri doğrulayıcıları seçebiliyor. Ancak XRP Ledger belgelerinde, yetersiz ortak listelerin kullanılması halinde bir düğümün ağın geri kalanından ayrışabileceği uyarısı yer alıyor. Bu nedenle önerilen doğrulayıcı listelerinin fiili etkisi, tartışmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi.

Eleştiriler ağ yönetişimine odaklandı

Bons, önerilen doğrulayıcı listelerini yayımlayan kurumların ağ üzerinde fazla etki sahibi olduğunu ileri sürüyor. Ona göre kaynak kodunun geçici de olsa kapalı tutulması, güvenlik gerekçesiyle savunulsa bile gereksiz risk algısı yaratıyor. Bu görüş, XRP Ledger’daki yönetişim modelinin ne kadar dağıtık olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

XRP Ledger geliştiricileri, güvenlik açısından hassas düzeltmelerin kaynak kod biçiminde henüz yayımlanmadığını, bu paylaşımın daha sonra teknik değerlendirme ile birlikte yapılacağını doğruladı.

Geliştirici ekibin güvenlik nedeniyle izlediği yöntem ile eleştirmenlerin şeffaflık beklentisi arasındaki gerilim sürüyor. Tartışmanın önümüzdeki günlerde, özellikle güncellemenin zorunlu hale gelip gelmemesine bağlı olarak daha da yoğunlaşması bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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