Bitcoin hakimiyeti bir ayın zirvesine çıktı, altcoin baskısı arttı

Bitcoin’in kripto para piyasasındaki payını gösteren hakimiyet oranı yüzde 60,05’e yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, son satış dalgasının ardından yatırımcıların daha riskli varlıklardan çıkıp Bitcoin’e yöneldiğine işaret ediyor.

Altcoinlerde satış derinleşti

Son bir aylık dönemde dalgalı seyreden Bitcoin hakimiyeti, kısa süre önce yüzde 59 seviyesine kadar gerilemiş ve bu eşiğin altını da test etmişti. Buna karşın son toparlanmayla birlikte Bitcoin, toplam kripto para piyasasına kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiledi. Hakimiyet oranı yakın dip seviyelerine göre 1 puanın üzerinde artış kaydetti.

Piyasadaki son düşüşte altcoinler daha sert kayıplar verdi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,3 değer kaybederek 80.580 doların hemen altında işlem gördü. Ethereum yüzde 6 düşüşle 2.413 dolara gerilerken, XRP yüzde 7,4 kayıpla 1,33 dolara indi.

Bitcoin hakimiyetindeki yükseliş, sermayenin piyasanın geneline değil daha çok Bitcoin’e yöneldiğini gösterirken, bu tablo altcoinler üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor.

Tasfiyeler 900 milyon dolara yaklaştı

Kripto para piyasasında son 24 saatte toplam tasfiye tutarı yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte 150 binden fazla yatırımcının pozisyonu kapandı. Sert fiyat hareketleri, özellikle kaldıraçlı işlemlerde kayıpları hızlandırdı.

Satış baskısının tek bir nedenden kaynaklanmadığı görülüyor. Makroekonomik baskılar, kurumsal ilginin zayıflaması ve peş peşe devreye giren tasfiyeler birlikte etkili oldu. Bu birleşik tablo, piyasanın genelinde risk iştahını aşağı çekti.

Piyasadaki yön değişimlerinde yatırımcı davranışını anlık izlemek son dönemde daha fazla önem kazanırken, özellikle spekülatif token işlemlerinde para akışını takip etmek öne çıkıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Petrol fiyatları risk algısını bozdu

Kripto para piyasasındaki gerilemenin başlıca unsurlarından biri olarak petrol fiyatlarındaki sert yükseliş gösteriliyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 105 doların üzerine çıktı. ABD’nin İran’a yönelik olası askeri adımlarına ilişkin endişeler ile petrol arzında yeni aksama ihtimali, enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu gelişme, zaten kırılgan seyreden kripto para piyasasında satışların derinleşmesine katkı sağladı.

Petrol fiyatlarındaki sıçrama ve jeopolitik gerilim, yatırımcıların daha temkinli pozisyon almasına yol açarken, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı.