BITCOIN (BTC)

Bitcoin hakimiyeti bir ayın zirvesine çıktı, altcoin baskısı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin hakimiyeti yüzde 60,05’e çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • 📉 Son 24 saatte $XRP de dahil altcoinlerde kayıplar hızlandı ve tasfiyeler 900 milyon dolara yaklaştı.
  • 🛢️ Brent petrol perşembe günü 105 doların üzerine çıkarken risk iştahı zayıfladı.
  • 🌍 Orta Doğu gerilimi, zayıflayan kurumsal ilgi ve tasfiyeler satışları birlikte büyüttü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin’in kripto para piyasasındaki payını gösteren hakimiyet oranı yüzde 60,05’e yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, son satış dalgasının ardından yatırımcıların daha riskli varlıklardan çıkıp Bitcoin’e yöneldiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Altcoinlerde satış derinleşti
2 Tasfiyeler 900 milyon dolara yaklaştı
3 Petrol fiyatları risk algısını bozdu

Altcoinlerde satış derinleşti

Son bir aylık dönemde dalgalı seyreden Bitcoin hakimiyeti, kısa süre önce yüzde 59 seviyesine kadar gerilemiş ve bu eşiğin altını da test etmişti. Buna karşın son toparlanmayla birlikte Bitcoin, toplam kripto para piyasasına kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiledi. Hakimiyet oranı yakın dip seviyelerine göre 1 puanın üzerinde artış kaydetti.

Piyasadaki son düşüşte altcoinler daha sert kayıplar verdi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,3 değer kaybederek 80.580 doların hemen altında işlem gördü. Ethereum yüzde 6 düşüşle 2.413 dolara gerilerken, XRP yüzde 7,4 kayıpla 1,33 dolara indi.

Bitcoin hakimiyetindeki yükseliş, sermayenin piyasanın geneline değil daha çok Bitcoin’e yöneldiğini gösterirken, bu tablo altcoinler üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor.

Tasfiyeler 900 milyon dolara yaklaştı

Kripto para piyasasında son 24 saatte toplam tasfiye tutarı yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte 150 binden fazla yatırımcının pozisyonu kapandı. Sert fiyat hareketleri, özellikle kaldıraçlı işlemlerde kayıpları hızlandırdı.

Satış baskısının tek bir nedenden kaynaklanmadığı görülüyor. Makroekonomik baskılar, kurumsal ilginin zayıflaması ve peş peşe devreye giren tasfiyeler birlikte etkili oldu. Bu birleşik tablo, piyasanın genelinde risk iştahını aşağı çekti.

Piyasadaki yön değişimlerinde yatırımcı davranışını anlık izlemek son dönemde daha fazla önem kazanırken, özellikle spekülatif token işlemlerinde para akışını takip etmek öne çıkıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Petrol fiyatları risk algısını bozdu

Kripto para piyasasındaki gerilemenin başlıca unsurlarından biri olarak petrol fiyatlarındaki sert yükseliş gösteriliyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 105 doların üzerine çıktı. ABD’nin İran’a yönelik olası askeri adımlarına ilişkin endişeler ile petrol arzında yeni aksama ihtimali, enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu gelişme, zaten kırılgan seyreden kripto para piyasasında satışların derinleşmesine katkı sağladı.

Petrol fiyatlarındaki sıçrama ve jeopolitik gerilim, yatırımcıların daha temkinli pozisyon almasına yol açarken, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı.

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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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