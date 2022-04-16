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Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solona (SOL)’u Piyasadan Silebilir!

Kripto ekosistemi ve sektör dışı piyasalar Ethereum'un bu gelişmesini takip ederken aslında bu, Solona'nın sonunu hazırlıyor.
22:10
16 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasasının devi Bitcoin’den (BTC) sonra en çok tercih edilen ve yaptığı projelerle ön plana çıkan Ethereum (ETH) yaptığı güncellemelerle adından sıkça söz ettiriyor. Bitcoin, stabilliğini koruyor ve aslında güncellemelerden bir o kadar uzak duruyor. Bu süreçte kripto ekosistemi, merakla Ethereum’un The Merge değişimini bekliyor.

NFT Alanındaki Yarış

Ethereum, Bitcoin gibi sadece kripto alanında kalmayı tercih etmeyerek blokchaini ve ağını sürekli olarak genişletiyor. Buna paralel olarak Ethereum, NFT alanında da en çok tercih edilen ağ olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Ethereum ağındaki gas fee’lerin işlem yoğunluğuna bağlı olarak artmasıyla yatırımcılar, kendilerine alternatif aramaya başlıyor.

Burada tam olarak gas fee’leri dolayısıyla daha avantajlı olan Solona (SOL)’un NFT’lerde daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Elbette ki benimsenmelerin en büyük göstergesi kurumsal kabullenişler oluyor. Yapılan ortaklıklar ve projelerin Solona ağına kayması Ethereum için aslında bir negatif adım oluyor. NFT’lerin 2021’in sonlarına doğru patlama yaşamasıyla Solona’nın giderek fiyat artışına gitmesinin aynı dönemlerde olduğu görülebiliyor. Bu gelişmeler sonrası Solona, daha ucuz gas fee ve işlem verimliliği ile Ethereum’a NFT alanında çok büyük bir rakip olmayı başarıyor.

The Merge’ün SOL’a Etkisi

Ancak Ethereum, yapacağı The Merge birleşmesiyle hem PoW iş kanıtından PoS hisse kanıtına geçişini tamamlayacak hem de bloklardaki işlem verimliliğini artıracak. Yani başka bir deyişle Ethereum, ağındaki gas fee’leri düşürerek zaten hali hazırda hakimi olduğu NFT piyasasında da tercih edilişini taçlandıracaktır. Çoğu kurumsal firma ve sanatçılar, çoğunlukla Ethereum ağını zaten tercih ediyor. Ancak Solona’nın bu ekosistemde varlığı reddedilemez ve pastadan kendine düşen payı aldığı da göz ardı edilemez.

Yine de Haziran’da olması beklenen ve ilk testini başarı ile tamamlayan Ethereum, The Merge sonrası pastanın tamamını kendine isteyebilir. Kurumsal benimseme bu noktada ciddi bir önem taşıyor. Kripto piyasası kadar sektör dışı kurumsal şirketlerin de bu geçişi beklemesi bunu ispatlıyor. Eğer The Merge, vaat edileni verirse hem PoS ile çevreye zarar vermesi azalacak hem de işlem ücretinin düşmesi sağlanacaktır. Bu gelişmeler, kurumsalların Ethereum ağı ile proje ortaklığına gitmesini sağlarken öte yandan da Solona’nın elinde olan tek kaleyi yerle bir edebilir.

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