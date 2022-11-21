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Eski SEC Başkanı: Bu Kripto Para Şirketleri Daha Güvenli!

Ripple'ı mezara göndermeye çalışan eski SEC Başkanı kripto paraların içinde bulunduğu son durumu ele aldı. Hangileri güvenli.
20:44
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski SEC Başkanı Jay Clayton açtığı ve iki yıldır süren Ripple davasıyla tanınıyor. Son yorumları gündemle ilgiliydi. Kripto para piyasaları ABD’li Demokratların altın çocuğu tarihin gördüğü en büyük kripto para vurgunlarından birine imza attı. SBF yaklaşık 1 milyon yatırımcının 10 milyar doları aşan mevduatını sıfırladı ve kripto paraların 250 milyar dolarlık erime yaşamasına neden oldu.

Ripple Katili Konuştu

Ripple’ı mezara göndermek için ona kayıtsız menkul kıymet davası açan Jay Clayton kripto paraların yaşadığı en büyük trajedilerden biriyle ilgili konuştu. FTX, Sam Bankman-Fried’ın yerine yeni CEO olarak John Ray‘i getirdi. Ray’in şirketin talihini döndürmek için yeterli desteği bulup bulamayacağını zaman gösterecek. Bu arada, eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Jay Clayton, Ray’in FTX’i krizden çıkarmak için doğru seçim olduğunu söyledi. FTX’in, şirketi istikrara kavuşturmak ve varlıklarını en üst düzeye çıkarmak için CEO rolünde John Ray gibi doğru bir kişiye sahip olduğunu söyledi. Clayton bugün CNBC’ye konuştu.

Clayton ayrıca ABD dışındaki kripto borsalarının ve şirketlerinin temel yatırımcı korumalarından yoksun olduğunu söyledi.

“Off-shore finans kurumları, ABD’de sahip olduğumuz temel korumaların hiçbirine sahip değil. Bu şirketlerin ayrılmış müşteri fonları ve düzenlenmemiş kaldıraçları olmadığını biliyorum”.

Ayrıca, kayıt ve yönetişim eksikliğine ek olarak, ABD dışındaki kripto şirketlerinin usulsüzlük konusunda çok daha büyük oyun alanı olduğunu da vurguladı.

Güvenli Kripto Para Şirketleri

Eski SEC başkanı bireysel yatırımcıların ABD dışında faaliyet gösteren finansal kuruluşlardan uzak durmaları gerektiği konusunda uyardı. ABD’de faaliyet gösteren kripto şirketleri hakkında konuşurken şunları söyledi.

“Düzenlemeye tabi olan kuruluşlar, ABD’deki bazı kuruluşlar, ileriye dönük olarak daha az riskli görünüyor.”

Dün G20 liderleri tarafından ortaklaşa imzalanan bildiride ise kripto para düzenlemelerin küresel ölçekte büyük bir ihtiyaç olduğu vurgulanıyordu. Önümüzdeki ay içinde Binance CEO’su dahil kripto para endüstrisinin en önemli isimlerinin toplanacağı bir duruşma olacak. Beyaz Saray, FTX olayının gizemini ortadan kaldırıp hızla kripto para şirketlerini konu alan düzenlemeleri hayat geçirmek istiyor.

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