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Endeks Yine Korkuda Bitcoin (BTC) Yine Bu Seviyelerde!

Kripto piyasasının önderi Bitcoin (BTC) için her ne kadar 12 günlük fiyat düşüş ivmesini kırdığı düşünülse de korku endeksi bunun tersini gösteriyor.
16:40
15 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Her ne kadar bazı analistler dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC)’nin geleceği konusunda iyimser olsa da değerler bu yılın Bitcoin için çok kötü geçtiğini gösteriyor. Bitcoin (BTC), 2022 başladığından beri ara ara toparlanmalar ve yükselişler gösterse de genel anlamda düşüş trendini kıramıyor. Yıllık olarak bakıldığında BTC, 1 senelik totalde %36’ya varan bir düşüş sergiliyor.

BTC Fiyat Trendi

Ayrıca Bitcoin’in yine 40.000 dolar seviyelerine döndüğü de görülüyor. Dolayısıyla Bitcoin’in dünkü toparlanmasından sonra bugünkü düşüşü ile kripto piyasası da düşüş eğiliminde devam ediyor. Bu yazı yazılırken BTC, %2,49 düşüşle yaklaşık 40.137 dolardan işlem görüyor. 40.000 dolarlık destek seviyesi BTC için önem taşıyor. 2022’in ilk üç ayına bakıldığında 40.000 dolar, BTC için en düşük destek seviyesini ifade ediyor. Buna ek olarak BTC, haftalık %7,5 oranında bir düşüş gösterirken aylık ise %4,5’luk artışını koruyor.

Her ne kadar BTC’nin düşüş trendi kripto piyasası için bir felaket senaryosu olsa da bazı analistler, bunun yatırımcılar için alım fırsatı olduğunu savunuyor. FxPro’nun kıdemli analisti Alex Kuptsikevich, BTC’nin 38.000 dolarlık seviyelere kadar düşeceğini ancak bu dipten sonra artık beklenilen yükselişe geçeceğini savunuyor.

Aşırı Korku Bölgesi

Öte yandan kripto piyasasının nabzını yoklayan ve yatırımcıların durumunu ifade eden korku ve açgözlülük endeksi ise bugün itibariyle 22 civarında seyrediyor. Endeksin düşük olması korkuyu, yüksek olması ise açgözlülüğü ifade ediyor. Dolayısıyla bu endeks, yatırımcıların aşırı korku bölgesinde olduğunu gösteriyor. Geçen hafta bu endeks, yaklaşık 37 civarında ilerliyordu ve hatta bir önceki hafta 60’lara kadar çıkabilmişti.

Bunun yanı sıra analistler, önümüzdeki haftalarda BTC için artık daha volatiliteli fiyatlar göreceğimizi de ekliyor. DailyFX analisti Paul Robinson, BTC’nin yılın ortasına doğru tekrar artışa geçeceğini ancak bu süreçte düşüşler ve yükselişleri beraber göreceğimizi ifade ediyor.

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