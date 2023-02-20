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En İyisi O! En Büyük Fon Yöneticisinden Kripto Para Yorumu!

En büyük hedge fon onun ve onun yöneticisi herkes tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık bir gün önce kripto ve genel piyasalara dair genel görüşlerini paylaştı.
21:23
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kişisel serveti ve geçmiş başarılarına göre en büyük hedge fonu yöneticisi o ve kripto paralarla ilgili bazı önemli açıklamalar yaptı. Geçmişte de kripto para piyasalarına dair yaptığı yorumlardan sonra Binance CEO’sunun bazı paylaşımları olmuştu. Peki ünlü hedge fon yöneticisinin son yorumları neydi? Yatırımcıları neler bekliyor?

Ray Dalio Kripto Yorumu

Ray Dalio, Richer, Wiser, Happier podcast’inin son bölümünde piyasaları kumara benzetti. Milyarder yatırımcı ve Bridgewater Associates’in kurucusu, kripto paraların servet deposu ve değişim aracı olarak değerini sorguladı ve gelecekte daha üstün paraların onları alt edebileceğini söyledi. Ünlü hedge fon yöneticisi kripto paralar ve piyasalara dair görüşlerini paylaştı.

  • Piyasalar poker gibidir ve biri diğerinin parasını alır. Rekabet etmek olimpiyatlardan zordur.
  • Eğer 15 tane iyi, korelasyonsuz bahsim varsa, getirimi azaltmadan riskimi %80 oranında azaltabilirim. Bu da getiri-risk oranımı beş kat artırdığım anlamına gelir. Bu bir kumarhane gibi, çok fazla masa var. (Dalio çeşitlendirilmiş bir portföyü, bazı oyunlarda para kaybedebilen ancak genel olarak, özellikle de zaman içinde para kazanması gereken bir kumarhaneyle karşılaştırıyordu)
  • Tüm kripto para birimleri temelde hiçbir şeyi taklit etmiyor. Herkes için yukarı ve aşağı hareket ederler. Enflasyona karşı bir koruma değil, etkili bir servet deposu değil. Neredeyse şapkanızı asacak hiçbir şeyiniz yok. Ve çok küçük. Bitcoin şu anda muhtemelen Microsoft hisselerinin dörtte biri kadar bir değere sahip. İnsanlar tarafından gerçek gerçekliğiyle orantısız bir meşguliyet haline geliyor.
  • Kripto paralarda herkes ne yaptığınızı görüyor değişim aracı olarak da pek işe yaradığını söyleyemem.
  • Hayat okuldan çok bir video oyununa benziyor. Orada oturup size öğretilenleri hatırlamak yerine dışarı çıkıyorsunuz, bunlarla karşılaşıyorsunuz, öğreniyorsunuz ve bu böyle devam ediyor.
  • Acı artı düşünme eşittir ilerleme. Ne zaman bir olayla karşılaşsam, bunun bir bulmaca gibi olduğunu öğrendim. Bulmacayı çözebilirsem, bir mücevher elde ediyorum.
  • Meditasyon süreci size bir soğukkanlılık, sakin bir merkezlilik veriyor.

Kripto Paraların Geleceği

Bitcoin’in enflasyona karşı bir koruma sağlamadığı anlaşıldı ve Dalio bu konunun üstünde fazlasıyla duruyor. Kripto paralar uzun süredir merkez bankalarının piyasalara para pompalamasına bağlı şekilde düşüp yükseliyor. Tıpkı hisse senetleri gibi. Bunun sebebi yatırımcı tabanının her geçen yıl katlanarak büyümesi ve yatırımcıların ona nasıl baktığıyla ilgili. Özgürlükler, yeni finansal sistem, teknoloji ve diğer anlatılar kripto paralara bugün yatırım yapan insanların %90’ının (bu iyimser bir oran) umurunda değil.

Daha fazla yatırımcının bu piyasalara geleceği ve fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor. O halde bu bilince sahip olmayan kitlenin oranı artacak. Buna göre uzun vadeli stratejilerinizi en fazla 4 yıllık döngülere göre planlayıp boğa sezonunda varlıklarınızla vedalaşmayı öğrenmelisiniz.

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