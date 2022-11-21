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En İyi 5 Kripto Para! 1 Doların Altındalar!

Ayı piyasalarının en zor günlerini yaşıyoruz ve bizi daha kötü günlerin beklediği endişesiyle risk iştahı önemli ölçüde düştü. Peki 1 doların altındaki hangi altcoinler cazip olabilir?
18:22
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasalarının en kasvetli günlerinde altcoinler %5’i aşan kayıplar yaşar, büyük şirketler iflas eder. Bugünlerde ayı piyasalarının en zor günlerine uyan oldukça fazla şey yaşıyoruz. Daha da önemlisi bu kaos aylardır sürüyor. Geçmişte Bitcoin’in yatırımcılara 3 yıllık dönemde zarar ettirdiği olmadı. Genellikle yatırımcılar ciddi kazançlar gördü. Bazı altcoinler onları milyoner yaparken bazıları sıfıra gitti. Bugün 1 doların altında fiyatıyla dikkat çeken en popüler 5 kripto parayı ele alıyoruz.

En İyi 5 Kripto Para

Fiyatı 1 doların altında, gelecek vadeden, oldukça fazla yatırımcısı bulunan ve son boğa sezonunda ciddi başarılara imza eden canlı kripto paraları ele alacağız. Ancak uyarı, bunların herhangi biri veya birkaçı sonraki boğa piyasalarına sağ çıkamayabilir. Altcoinlerde bu risk hep oldu.

Kripto kışı tüm hızıyla devam ettiğinden, kripto para birimlerinin fiyatları önemli ölçüde düştü. Ancak, iyi kripto projeleri hala birçok sorunu çözmek için yeni teknolojiler geliştiriyor.

Cardano

En önde gelen akıllı sözleşme platformlarından biridir. Cardano’ya proof-of-stake blockchaini güç verdiğinden, Web3 alanındaki en enerji verimli kripto para birimlerinden biridir. Cardano, bilimsel bir perspektiften ve kanıta dayalı bir metodolojiden ortaya çıkan ilk blockchain platformu olarak bilinmektedir. Sürdürülebilirlik, ölçeklenebilirlik ve şeffaflığa öncelik veren tamamen açık kaynaklı bir projedir.

ADA’nın fiyatı ayı piyasası ve kripto kışı nedeniyle bir süredir düşüyor. Yine de 1 doların altında satın alınabilecek en iyi kripto paralardan biri olabilir.

Ripple (XRP)

Ripple ve ABD düzenleyici kurumu SEC, son iki yıldır yasal bir savaşın içinde. Kararın açıklanmasını beklerken kesin olan bir şey var: bu karar kripto para sektörü için bir emsal teşkil edecek. 2012’de kurulan Ripple, sınır ötesi işlemler için bankalara ve finans kuruluşlarına ödeme ağı teknolojisi sağlıyor. SWIFT ödeme ve iletişim ağını daha güvenli, uygun maliyetli ve verimli bir sınır ötesi ödeme ve mesajlaşma sistemiyle değiştirmeyi amaçlıyorlar.

Davanın önümüzdeki yılın ikinci çeyreği bitmeden tamamlanması bekleniyor. Bu durum fiyatın hızla yükselmesine neden olabilir.

Dogecoin

Kendisine “DogeFather” diyen bir destekçisi var ve bu isim Elon Musk, Twitter’ın yeni sahibi ve dünyanın en büyük kişisel servetine sahip ismi. Bunun dışında, yatırımcılar Elon’un bu kripto para birimini ürünleri ve hizmetleri için bir ödeme seçeneği olarak benimseyeceğini düşünüyor. Musk birkaç kez benzer şeyler söyledi Tesla için ödemeleri aktif etti ancak henüz Twitter konusunda bir adım atmış değil.

Polygon (MATIC)

Ethereum uyumlu projeleri ve blockchainleri birbirine bağlamak ve büyütmek için başlatıldı. Bu proje, mevcut ağların ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alarak, geliştiricilere çok ölçeklenebilir ve yüksek performanslı blockchainler, merkezi olmayan uygulamalar oluşturma olanağı sunuyor. Amacı “Ethereum’un blockchainler internetini” inşa etmektir.

Sandbox (SAND)

Tıpkı Decentraland’de olduğu gibi, Sandbox sanal dünyasındaki oyuncular sanal arsalar satın alabilir ve diğer kullanıcılarla paylaşmak üzere bunların üzerine deneyimler inşa edebilir. Ethereum tarafından destekleniyor ve oldukça popüler. Bu play-to-earn oyunu, oyuncuların kendi oyunlarını ve dijital varlıklarını yaratmalarına ve özelleştirmelerine olanak tanır. Geliştirilen sanal öğeler NFT olarak paraya dönüştürülebilir. Ve Sandbox Marketplace’te SAND tokenleri karşılığında satılabilir.

Sandbox’ın yerel tokeni olan SAND token, oyundaki tüm işlemler ve etkileşimler için kullanılır. Eğer metaverse alanında gelecekte daha fazla kullanıcıya ulaşırsa fiyatı hızla yükselebilir.

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