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Parys: En İyi 10 Altcoin Nisan Ayında Zengin Edebilir!

Birbirinden farklı işlevlere sahip olan 10 kripto parayı paylaştı. Bu altcoinler Nisan ayında yatırımcısına iyi kazanç getirebilir. Listede metaverse odaklı projelerde de bulunuyor.
23:29
29 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin ve tüm kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru ilerliyor, ancak birçok altcoin henüz geri dönüşüne başlamadı. Kripto para analisti Joe Parys, yüksek potansiyele sahip ve şu an değeri düşük olan 10 altcoini takipçileriyle paylaştı. Joe, bu kripto paraların halen alım için iyi bir seviyede olduğunu düşünüyor.

Joe kimi zaman reklam amaçlı paylaştığı kripto para projelerini kendi görüşüymüş gibi yayınlayabiliyor. Bu sebepten yatırımcıların burada listelenen altcoinlere karşı daha dikkatli ve araştırmacı davranması gerekiyor.

STEPN (GMT) ve Wilder World (WILD)

STEPN, eğlenceli sosyal unsurlara ve oyunlaştırma tasarımına sahip bir Web3 yaşam tarzı uygulamasıdır. NFT Sneakers ile donatılmış kullanıcılar yeni Sneakers’ın seviyesini yükseltmek ve mint yapmak için GST kazanmalıdır. Bunu da açık havada yürüyüş, koşu yaparak elde edebilirler. Oyuncular, uygulama içi Marketplace’te NFT Sneaker’larını kiralamayı veya satmayı seçebilirler; kullanıcıların GST kazançları, yerleşik bir Swap işlevine sahip uygulama içi Cüzdan’da saklanır.

WILD, Wilder World’ün yerel tokenidir. Wilder DAO için yönetişim simgesi olarak hizmet eder. Wilder Metaverse’in genişlemesini teşvik etmek içinde kullanılacak tokenin yatırımcına sağladığı birçok avantaj var. Joe bu sebepten fiyatının hızla değerlenebileceğini düşünüyor.

KCCPAD (KCCPAD) ve TRONPAD (TRONPAD)

CCPAD, KCC’deki ilk büyük launchpad ve KuCoin Community Chain için istikrar, güvenlik ve harika fırsatlar sunması bekleniyor. Yatırımcılar KCCPAD tokenleri alabilir ve PolyPad 7 Nisan’da piyasaya sürüldüğünde her token için 1,25 PolyPad token kazanabilir. KCCPAD, %1 satış ücreti ile deflasyonist bir token aynı zamanda %25 APY fırsatı bulunuyor.

TRONPAD, tokenleri dağıtmak ve tokenlerini elinde bulunduran herkesi kapsayacak şekilde likiditeyi artırmak için kripto para birimi projelerini güçlendiren adil merkezi olmayan lansmanlar yaptı. Joe KCCPAD ile benzer görevler istenen bu projenin tokenini de değerlenebilecekler listesine ekledi.

Diğer 6 Altcoin

Joe’nun listede bahsettiği bir sonraki altcoin ise Vetter Token (VETTER). Bu proje kripto para ekosisteminde size doğru projeyi bulmanız için gerekli yetenekleri sunuyor. UFO Gaming (UFO) ise listede altıncı sırada yer alıyor. Metaverse odaklı bu projenin hikayesi de isminden anlaşıldığı üzere uzayda geçiyor. NFT olarak UFO alıyor, stake imkanlarından yararlanabiliyorsunuz.

Realm (REALM) yedinci sırada ve oyuncuların sanal dünyaları ve oyunları keşfedebilmesini hedefleyen bir metaverse girişimidir. Ethereum ve Polygon layer2 ölçekleme çözümü üzerine inşa edilen Realm, oyuncuların metaverse ile etkileşimine aracılık etmek istiyor. Polkastarter tarafından kuluçkaya yatırılan Realm, kullanıcıların kendi mikro evrenlerini oluşturmalarına olanak tanıyor.

Spintop (SPIN), hepimizin bildiği ApeCoin (APE) ve Ripple (XRP) ise listenin sonundaki kripto paralardır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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