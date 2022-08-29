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En Çok Kazananlar Arasındaki Bu İki Altcoine Dikkat: Düşüş Gelebilir!

Kripto para piyasalarındaki düşüşe meydan okuyan altcoin listesinde yer alan bu iki altcoine dikkat! Fiyatında ciddi düşüş görülebilir!
21:10
29 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşünün ardından popüler kripto para borsalarından biri olan Celsius Network’ün likidite krizine kadar art arda gelen kötü haberlerle kripto para piyasası genel olarak kötü bir yaz geçirdi. Ancak bazı tokenler piyasalarda yaşanan bu belirsizliği kendi lehine çevirerek birçok kazanım elde etti. İşte son 90 gün içerisinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi en iyi kripto para birimlerinden daha iyi performans gösteren bazı altcoinler!

Chiliz (CHZ)

Chiliz’in son 90 gündeki getirisi üst düzey kripto para birimlerini çok daha geride bırakarak %80 oranının üzerine çıktı. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum yazı kaleme alındığı tarihte en yüksek seviyelerinden sırasıyla %57 ve %60 oranında değer kaybetmesine CHZ bugüne kadar yalnızca %26 oranında düştü. Günlük grafikte CHZ’nin fiyatı 29 Ağustos tarihinde 0.20 dolar seviyesine ulaştı ve ayı kârla kapatmak istiyor. Ancak kripto para birimi teknik açıdan incelendiğinde Eylül ayı içerisinde %55 oranına kadar bir düzeltme yaşayabilir.

İlk olarak CHZ rallisi, kripto para piyasalarında görülen bir toparlanmanın ortasında başladı. Ancak bu yukarı yönlü hareket kripto para borsası Huobi Global ile bir ortaklık ve FC Barcelona’nın Barça Studios’unun yaklaşık %25 oranında satın alınması da dahil olmak üzere bir dizi pozitif güncellemeyle ivme kazandı.

Quant Netwrok (QNT)

Bir diğer kazanan altcoin ise Quant Network, kripto para birimi son 90 gün içerisinde %40 oranından fazla arttı. Başlangıçta kripto para piyasalarında yaşanan küçük çaplı toparlanmalar ile yükseliş trendine giren token, birlikte çalışabilir Blockchain protokollerinin hükümet ve düzenleyici kurumlar arasında benimseneceği yönündeki spekülasyonlar üzerine ivme kazandı.

Öte yandan popüler altcoin QNT teknik açıdan ele alındığında, günlük grafiğinde bir baş-omuz kurulumunun oluşması nedeniyle mevcut fiyat seviyesinden %40 oranında bir fiyat düşüşü riski taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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