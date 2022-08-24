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En Büyük Stablecoin Tether’den (USDT) Ses Getirecek Cesur Karar!

En büyük stablecoin USDT'nin ihraççısı Tether, cesur bir kararla Tornado Cash adreslerini (en azından şimdilik) dondurmayacağını açıkladı.
23:07
24 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük stablecoin USDT‘nin ihraççısı Tether, bugün yaptığı açıklamada Tornado Cash adreslerini ve yaptırım listesine alınan adresleri dondurma kararını desteklemediklerini çünkü ABD’li kolluk kuvvetlerinden veya düzenleyicilerden bu yönde herhangi bir talep almadıklarını belirtti.

“ABD Kolluk Kuvvetleriyle Yakın Temas Halindeyiz”

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 8 Ağustos’ta en popüler kripto para karıştırıcı hizmeti Tornado Cash’i suçlulara hizmet ettiği ve 7 milyar dolardan fazla kara paranın aklanmasında kullanıldığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığını duyurmuştu. Bu dikkat çeken kararın ardından birçok kripto para borsası, şirketi ve projesi Tornado Cash adreslerini dondurma kararı aldı. Ancak en büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, cesur bir kararla Tornado Cash adreslerini ABD’li kolluk kuvvetlerinden veya düzenleyicilerden herhangi bir talep gelene kadar (en azından şimdilik) dondurmayacağını açıkladı.

Tether yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar OFAC, stablecoin ihraççısından OFAC’ın yaptırım listesinde yer alan veya OFAC tarafından yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar tarafından işletilen ikincil piyasa adreslerini dondurmasını talep etmedi.” diyerek bu yönde resmi bir talebin bulunmadığını belirtti. Tornado Cash’e yönelik yeni ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlarını “ihlal ediyor olabileceğini” iddia eden Washington Post’un haberine de yanıt verilen açıklamada, “Ayrıca, talepleri her zaman kesin ayrıntılar sağlayan ABD kolluk kuvvetleriyle yakın günlük iletişimimize rağmen, hiçbir ABD kolluk kuvveti veya düzenleyicisi böyle bir talepte bulunmadı.” denildi.

OFAC şu anda Ether (ETH) ve değeri ABD dolarına endeksli bir başka stablecoin olan USD Coin (USDC) için yaptırım listesine aldığı birkaç adresi listeliyor. Listede Tether’in ABD dolarına endeksli stablecoin’i için USDT adıyla herhangi bir adres yer almıyor olsa da USDT ile ERC-20 token’ı standardını kullanarak Ethereum ağı üzerinde işlem gerçekleştirilebiliyor oluşu durumu değiştirebilir. Örneğin, bir Tornado Cash adresi, ABD Hazine Bakanlığı‘nın yaptırım kararından günler sonra bir USDT işlemi gerçekleştirdi. Bu da OFAC‘ın USDT adresleri için de harekete geçebileceği anlamına geliyor.

Tether, ABD kolluk kuvvetleriyle yakın temas halinde olduklarını ve yetkililerden meşru talepler alındığında adreslerin donduracağını, ancak ABD yönetiminden yaptırım listesine alınan Tornado Cash adresleriyle ilgili bu yönde herhangi bir talep almadıklarını savunuyor. Yapılan açıklamada, “Tether normalde ABD’li makamlardan gelen taleplere uyuyor ve onlarla neredeyse her gün yakın temas halinde. Örneğin, OFAC’ın Tornado Cash hakkında kamuoyuna açıklama yapmasından sonraki son iki hafta da dahil olmak üzere, ABD kolluk kuvvetleriyle çeşitli adreslerin dondurulması konusunda işbirliği yaptık ancak herhangi bir Tornado Cash adresinin dondurulmasıyla ilgili olarak özel bir talepte bulunulmadı.” denildi.

Tether, ayrıca tek taraflı olarak ikincil piyasa adreslerinin dondurulmasının oldukça yıkıcı ve pervasız bir hareket olabileceği görüşünde. Şirkete göre böyle bir adresin faaliyetleri şüpheli olarak görülse bile kolluk kuvvetlerinin ve diğer devlet kurumlarından herhangi bir talimat gelmeden yapılacak dondurma işlemi devam eden ve son derece karmaşık olan kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarına doğrudan bir müdahale olabilir.

Düzenleyici Netlik Arayışı

Öte yandan kripto para endüstrisinin geri kalanı ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlarına uyum sağlamak için ne tür önlemler alması gerektiği konusunda düzenleyici netlik bekliyor. Hafta başında Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Tom Emmer, Hazine Bakanı Janet Yellen’a belirli kişiler veya şirketlerden ziyade bilgisayar kodlarına odaklandıklarını göz önünde bulundurarak, OFAC’ın bu yaptırımları nasıl uygulamayı planladığına ilişkin sorular sorduğu bir mektup gönderdi.

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