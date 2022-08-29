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En Büyük NFT Projesinin Tokeni Zor Durumda! Düşüş Devam Edecek Mi?

Dünyanın en büyük NFT projesi olan Bored Ape tarafından desteklenen tokende fiyat hareketleri yakın zamanda şekillenecekmiş gibi görünüyor.
18:20
29 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ApeCoin (APE), 15 Haziran’dan bu yana gelişen potansiyel yükseliş yapısını bozarak yükselen bir destek çizgisinden düşüş yaşadı. ApeCoin, 15 Haziran’da yukarı yönlü bir hareket başlattı ve 5 Ağustos’ta 7,70 dolara ulaştı.

Bunu takiben, düşüşe devam geçti ve ardından 26 Ağustos’ta 5.20 dolarlık yatay destek alanından aşağıya sarktı. Sonuç olarak, görünüşe göre 15 Haziran’da başlayan yükseliş yapısı geçersiz olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtebiliriz.

RSI Görüntüsü

Günlük RSI 50’den düşüşe geçti ve hala herhangi bir yükseliş sapması oluşturmadan düşüyor.

Düşüş eğilimi devam ederse, en yakın direnç alanını muhtemelen 4,20 dolarda bulunacak. Tersine bir durumda ise, 5,20 dolarlık alanın şimdi direnç sağlaması beklenilebilir.

Kısa Vadeli APE Hareketi

Kripto para yatırımcısı @IncomeSharks, fiyatın 5,20 dolarlık yatay destek alanına düştüğünü belirterek bir APE grafiğini tweetledi. Önceki bölümde görüldüğü gibi, ApeCoin o zamandan beri bu seviyenin altında işlem görüyor.

Çizginin üzerinde bir kırılma meydana gelirse, en yakın direnç alanı 5,40 Dolar’da bulunuyor ve 5,20 Dolar ile 5,40 dolar arasında bir hedef direnç bölgesi de konumlanmış durumda. Başka bir olası senaryo ise, direnç olarak bu alanın onaylanması ve ardından 4,20 dolara doğru bir başka aşağı yönlü hareket olması olabilir.

Dalga Sayısı Analizi

En olası dalga sayısı, APE’nin 15 Haziran’dan itibaren bir A-B-C düzeltme yapısını tamamladığını gösteriyor. Eğer öyleyse, muhtemelen yeni düşüşler bu durumu takip edebilir. Şu anda fiyat, 0,618 fib geri çekilme destek seviyesini geri kazanmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Bunu yapması, 5.30 dolara doğru bir hareket başlatabilir. C dalgasının yükselerek (kırmızı çizgi) 7,72 doların üzerine bir artış yapması, bu belirli dalga sayısını geçersiz kılacaktır.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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