Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) son zamanlarda manşetleri süslemeyi ve yatırımcının odak noktası haline gelmeyi başarırken, kritik gelişmeler endişe yarattı.

Balinalar, Büyük Oranda DOGE Satıyor!

Anonim kripto para balinaları, geçen hafta ani bir fiyat artışının ardından Dogecoin‘i (DOGE) borsalara taşıyor. Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının ardından, Dogecoin yatırımcıları büyük heyecan yaşadı. Balina birikimlerinin de artması bekleniyordu. Ancak, bilinmeyen cüzdanlardan kripto para borsalarına her gün yüklü miktarda Dogecoin gönderiliyor. Bu tür bir işlem, çoğunlukla, balinaların DOGE’yi satmaya veya takas etmeye hazırlandığını ortaya koyuyor.

Son 24 saat içinde, kripto para balinaları 255.977.440 (255.9 milyon) DOGE‘yi Coinbase ve Binance dahil olmak üzere çeşitli borsalara taşıdı. Whale Alert tarafından paylaşılan verilere göre coin’ler iki farklı işlemde taşındı. Anonim bir kripto balinası, San Francisco merkezli borsa Coinbase’e ilk işlemde 212,3 milyon DOGE taşıdı. Dün saat 17:10’da gerçekleşen işlem, 26.67 milyon dolar değerindeydi. Bugün erken saatlerde, başka bir isimsiz balina, bir Binance adresine 43,677.440 (43.67 milyon) DOGE taşıdı. Bu coin’lerin değeri 5 milyon dolar.

DOGE, İvme Kaybediyor!

Borsalara aktarılan büyük miktarlarda Dogecoin’i görmek giderek rutin hale geliyor. Bu işlemler, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından DOGE‘nin fiyatı fırladığında gerçekleşti. 26 Ekim’den 1 Kasım’a kadar, DOGE %150’den fazla yükseldi. Elon ve Twitter efsanesi yavaş yavaş ortadan kalkarken balinalar bu fiyat artışlarından yararlanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Dünyanın en zengin adamının Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma yapması büyük yankı uyandırdı.

O zamandan beri birçok kişi Dogecoin‘in sosyal medya platformuyla “bir şekilde” entegre edileceğini düşünüyor. Musk, tutkulu bir Dogecoin savunucu ve meme coin’in yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmeyi asla bırakmadı. Ayrıca, token’ı Tesla da dahil olmak üzere işletmelerinde bir ödeme yöntemi olarak benimsedi. Buna dayanarak, birçok kişi Musk’ın Twitter’da Dogecoin ödemeleri için yeni bir sistem başlatmasını bekliyor. Musk, Twitter gömleği giyen bir köpeğin resmini paylaştığı yakın tarihli bir tweet’te bunu ima etti. Bu arada, balinaların Dogecoin’i satmaya başlaması, fiyatını olumsuz etkiledi. Coingecko verilerine göre DOGE, son 24 saatte %9 düştü. DOGE, an itibariyle 0.113 dolar civarında işlem görüyor.