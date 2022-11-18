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Elon Musk ve Dogecoin Kurucusu İlk Beşteki Bu Altcoinin Çöküşünü Mü Bekliyor?

Tesla CEO'su Elon Musk ve Dogecoin Kurucusundan bu popüler altcoin adına olumsuz görüşler! Projenin çöküşü mü bekleniyor?
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18 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük elektrikli araç üretici firması Tesla’nın CEO’su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı satın alması ile kripto para ekosisteminin gündemine oturmuştu. Milyarder yatırımcı Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı son hareketiyle hem genel piyasaları hem de kripto para ekosistemi yatırımcılarının ilgisini yeniden topladı.

Elon Musk’dan Tether Beğenisi

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden piyasa değerine göre ilk beşte yer alan Tether hakkındaki olumsuz bir paylaşımı beğendi. Sosyal medya devi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda, Jason adlı kulanıcı bir veri grafiği paylaşarak kripto para ekosisteminde çöküşüyle derin yaralar açan “bir zamanların” popüler kripto para borsası FTX’in çöküşünden sorumlu tutulan eski CEO Sam Bankman-Friend’in ihraç edilen tüm Tether’lerin çoğunluğunu kapsayan 36 milyar doların üzerinde Tether satın aldığını öne sürdü. Bu paylaşımın üzerine piyasaya bir şaka amacıyla sürülen ve yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle piyasalarda popülerlik kazanan meme token Dogecoin’in (DOGE) kurucusu paylaşılan Tweet’te yanıt olarak şu ifadelere yer verdi:

Önemli olan tek şey tether’in gerçekten 1:1 desteklenip desteklenmediğidir.

 

Tether Açıklamaları

Dogecoin kurucusun açıklanan verilere yanıt olarak yaptığı açıklamaları beğenen Elon Musk, kripto para yatırımcıları arasında Dogecoin kurucusu ile Tether’in çöküşünü mü bekliyor tartışmaları başladı. Ayrıca tartışma konusu olan Tether son açıklamalarında rezervlerini kamuoyunda paylaşmıştı. Tether CTO’su Paolo Ardoino rezerv konusundaki açıklamalarında şeffaflığa dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Tether, şeffaflık konusunda lider konumunu bir kez daha güçlendiren bu en son konsolide rezerv raporunu sunmaktan gurur duyuyor.

Öte yandan Tether’in son raporlarına göre rezervleri şu şekilde: Konsolide toplam varlıkları en az 68.061.618.458 ABD Doları tutarında. Konsolide toplam yükümlülüğü 67.811.510.720 ABD doları olup, bunun 67.805.112.981 ABD doları ihraç edilen dijital token’larla ilgili olduğu duyuruldu.

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