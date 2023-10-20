Ekim Ayına Hakim Olacağı İddia Edilen 3 Altcoin: Solana, NuggetRush ve Polygon 

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2023 yılının 4. çeyreği, önceki çeyreklerde piyasaya hakim olan düşüş koşullarına rağmen büyük umut vaat ediyor olabilir. Yatırımcılar, Dubai ile yaptığı son ortaklığın ardından Solana‘ya (SOL) yöneliyor. Aynı şekilde Polygon (MATIC) topluluğu da Miden VM yükseltmesinin yakın zamanda yayınlanmasını kutluyor. Ancak, Ethereum tabanlı oyna-kazan oyunu NuggetRush’ın (NUGX) da ilgi çektiği iddia ediliyor.

Solana (SOL) Dubai Serbest Bölgesine Ortak Olarak Katıldı

Solana’nın kripto hizmetlerini artırma planı, Dubai Çoklu Emtia Merkezi’ne dahil edilmesiyle desteklendi. Bu sayede Solana (SOL) DMCC kripto merkezi üyelerine teknik ve iş geliştirme desteği sağlayabilecek. Solana (SOL) ayrıca Web 3 konuları ve hizmetleri hakkında eğitime de katkıda bulunacaktır.

Dubai’nin Solana ile ortaklığı, SOL’un Eylül ayının sonundan bu yana korumakta zorlandığı 21 $ işaretini geçmesine yardımcı olabilir. SOL 30 Eylül’de 21,40 dolardan işlem görüyordu. SOL, 15 Ekim itibariyle %2,4’lük hafif bir artışla 21,92 dolara yükseldi.

Ortaklığın faydalarından bazıları Solana (SOL) ekosistem projeleri için ücretsiz kurulum ve işletme lisansını içeriyor. Bu ortaklığın Solana’yı (SOL) Orta Doğu’daki en iyi DeFi projelerinden biri haline getirmesi de bekleniyor. Sonuç olarak analistler, Solana’nın ortaklığının SOL’u %16,8 artışla 25,62 dolara çıkarabileceği sonucuna varıyor.

NuggetRush: 2023’te İnteraktif Oyunlarda Devrim Yaratacak Mı?

NuggetRush (NUGX), para kazanırken madencilik yapmanın ve mineral kaynakları bulmanın heyecanını sunan interaktif bir oyun deneyimi olarak tanımlanıyor. Oyun, bir madencilik imparatorluğu kurmayı ve gerçek dünya kazançlarına dönüştürülebilen özel NFT’ler bulmayı içerir. Bir deneyim sağlamak için macera, stratejik düşünme ve topluluk oluşturmayı birleştirir.

İlginç bir şekilde, oyuncuların madencilik imparatorluklarını diğer oyuncularla veya madencilik uzmanlarıyla işbirliği yaparak kurmalarına olanak tanır. Ayrıca, tutkulu madencilik meraklılarının üçüncü dünya ülkelerindeki zanaatkâr madencileri desteklemelerine olanak tanıyor. NuggetRush’ın (NUGX) öne çıkan özelliklerinden biri de kapsamlı kazanç mekaniği olabilir.

Oyuncular gerçek dünya parası karşılığında özel NFT’ler bulabilir ve takas edebilirler. Örneğin, karakter NFT’leri ve RUSHGEMS bulan oyuncular bunları NuggetRush’ın pazarında satabilir. Ayrıca, oyuncular kazanç kapasitelerini artırmak için madencilik makinelerini takas edebilirler.

Birçok oyna-kazan oyununun aksine, NuggetRush (NUGX) oyuncuların NFT’leri stake etmesine izin verir.

Doğal olarak, iddialara göre, NuggetRush’ın (NUGX) kazanç kapasitesi gözden kaçmadı. Analistler, iddialara göre artık 2023’ün en iyi ICO projelerinden biri olabileceği konusunda hemfikir. NUGX’in şu anki fiyatı 0,010 dolar. Ancak, NUGX yakında ön satışının 2. Turunda %20 artışla 0,012 dolara yükselebilir.

Polygon, Miden VM’ye Yükseltmeyi Tanıttı

Polygon (MATIC), sanal makine çözümlerinin piyasaya sürülmesi nedeniyle en iyi DeFi projelerinden biri haline geldi. Polygon’un (MATIC) popüler sanal makinelerinden biri olan Miden, yüksek performanslı özellikler içerecek şekilde yükseltildi. Miden VM’nin geliştiricileri, yeni yükseltmenin önceki testlere kıyasla performansı %30 oranında artırdığını açıkladı.

Yükseltme, Polygon’un (MATIC) yeni bir tokena geçme planının ortasında geldi. Ayrıca uzmanlar, Polygon’un yükseltmesinin Ağustos sonundan bu yana 0,50 $ seviyesine düşen MATIC fiyatını artırabileceğini söylüyor. MATIC 1 Eylül’de 0,54 dolardan işlem görüyordu. Ancak, MATIC 15 Ekim itibariyle %5,5 düşüşle 0,51 dolara geriledi.

Olumlu bir not olarak, Miden VM’ye yükseltme Polygon’un (MATIC) ölçeklendirme hizmetlerine olan talebi artırabilir. Polygon’un hizmetlerine yönelik artan talep MATIC’i tekrar 0,50$ seviyesinin üzerine çıkarabilir. Daha doğrusu uzmanlar, Polygon’un VM hizmetlerine olan talebin artması halinde MATIC’in %21,5 artışla 0,62 dolara yükseleceğini söylüyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.