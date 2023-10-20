  Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Büyük Bir Sıçrama Yapacak; Bu Altcoinler de Onu Takip Edecek  Mi?

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Kripto para birimlerinin dinamik dünyasında çok az sabit vardır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Bitcoin‘in hakimiyeti olmuştur. En iyi kripto para birimi olarak Bitcoin uzun zamandır piyasanın standart taşıyıcısı olmuştur, ancak sürekli gelişen kripto ekosistemi dikkat çekmek için yarışan altcoinlerle dolu olabilir. Lider kripto para biriminin yükselen hakimiyetinin ortasında, iddialara göre kripto alanında dalgalar yaratan yeni bir ICO var.

InQubeta ($QUBE) – Yapay Zeka Start-up’ı

Bitcoin’in mevcut piyasa gidişatını tartışmadan önce, InQubeta‘nın incelenmesi gerektiği iddia ediliyor. Platform, genellikle kısmi yatırımları caydıran ezici karmaşıklıklar ve engeller olmadan yapay zeka start-up’larının potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için bir umut ışığı olarak ortaya çıkıyor olabilir.

Açıklamalara göre InQubeta, QUBE tokenlerini kullanarak, start-up’ların şirketlerinde ödülleri veya öz sermayeyi temsil eden NFT‘ler oluşturabilecekleri yenilikçi bir mekanizma sunuyor. Potansiyel yatırımcılar için bu, QUBE tokenleri ile hangi NFT’yi satın alacaklarına göz atabilecekleri ve değerlendirebilecekleri bir fırsat sağlıyor olabilir. Açıklamalara göre bu trend NFT’leri satın aldıklarında, yalnızca yeni kurulan şirketlere çok ihtiyaç duyulan fonları aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda bu yeni kurulan şirketlerin senaryolaştıracakları başarı öykülerinde de pay sahibi oluyorlar.

Deflasyonist bir ERC20 coin olarak tasarlanan QUBE token, ikili ödül sistemiyle daha da cazip hale geliyor olabilir. Bir tarafta, yakım cüzdanına aktarılan %2’lik bir alım satım vergisi, diğer tarafta ise özel bir ödül havuzunu dolduran %5’lik bir vergi bulunmaktadır. Bir yönetişim tokenı olarak QUBE, iddialara göre pasif bir kripto varlığı olmanın ötesine geçerek sahiplerini güçlendirmekte ve InQubeta’nın geleceğini şekillendirmede aktif katılımcılar olmalarını sağlamaktadır.

İddialara göre bir NFT pazarı başlatmayı ve 2024 yılına kadar birden fazla zincire yayılmayı içeren umut verici bir yol haritasıyla InQubeta yükselebilir.

Bitcoin’in Yükseliş Görünümü

TradingView verilerine göre, Bitcoin kripto piyasasında önemli bir varlık gösteriyor. Hakimiyet oranı %52,45’e ulaşarak 2,5 yılı aşkın bir süredir görülmeyen bir seviyeye ulaştı ve bu da Bitcoin’in öne çıkan konumunu geri kazandığını gösteriyor. Bu artış, altcoinlerin Bitcoin’i kısa süreliğine gölgede bıraktığı bu yıl gözlemlenen eğilimden bir kayma anlamına geldiği için özellikle dikkat çekicidir. Yatırımcılar için bu yükseliş eğilimi bir soruyu gündeme getiriyor; en iyi kripto paraya sadık mı kalmalılar yoksa yenilik ve potansiyel olarak daha yüksek getiri sunan diğer kripto paraları mı keşfetmeliler? Bitcoin’in 25.000 $ seviyesinin üzerinde kalması halinde fiyatının yükselme olasılığı ile birlikte, piyasa yakında Bitcoin’in hakimiyetini daha da sağlamlaştıran bir yükseliş yaşayabilir.

Injective (INJ); Merkeziyetsizliği Vurguluyor

Piyasada dikkat çeken ve gelecek vaat eden altcoinlerden biri de INJ’dir. Bir borsa protokolü olarak işlev gören Injective, türevlerin alım satımında tam merkeziyetsizlik ve sınırsız DeFi (Merkeziyetsiz Finans) sağlar. Benzersiz katman 2 yapısı, daha düşük ücretlerle işlem yapılmasını sağlayarak DeFi alanında potansiyel bir oyun değiştirici olarak konumlandırıyor. Topluluğu ve devam eden iyileştirmeleriyle INJ, kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir altcoin.

Toncoin (TON); Nihai Açık Ağ Blok Zinciri

TON, Proof of Stake (PoS) mutabakat mekanizması ile Layer 1 teknolojisi üzerinde çalışmaktadır. Milyonlarca kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak ve işlemlerini kolaylaştırmak ve verimli hale getirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Toncoin, çok yönlülüğünü vurgulayan bir cüzdanda güvenli bir şekilde saklanabilir. İster satın alma, ister satma veya saklama olsun, TON kullanıcı tabanı için bir deneyim sağlar.

Bitcoin’in cazibesi yadsınamaz olsa da, iddialara göre InQubeta ve TON gibi platformlar kripto para dünyasının geniş, çeşitli ve potansiyelle dolu olduğunu hatırlatıyor olabilir.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.