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JP Morgan Raporu: Spot Bitcoin ETF Başvuruları, SEC Onayına Yakın

Özet

  • JP Morgan, hafta içerisinde yayımladığı araştırma raporunda ETF başvurularındaki son durumu değerlendirdi.
  • JP Morgan analistleri, son gelişmelerin ardından Spot Bitcoin ETF'lerinin SEC'den onay alabileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğini ifade etti.
  • JP Morgan raporuna göre başvuruların birkaç ay içerisinde onaylanması muhtemel.
  • Piyasa etkisi: Nötr
15:55
20 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

ABD merkezli bankacılık devi JP Morgan, Çarşamba günü yayımladığı araştırma raporunda Spot Bitcoin ETF başvurularına ve ETF başvurularındaki son duruma değindi. JP Morgan raporunda başvuruların ilerleyen birkaç ay içerisinde SEC tarafından onaylanmasının muhtemel olduğu ifade edildi. Ayrıca JP Morgan analistleri, son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ETF başvurularının onaylanabileceğine yönelik beklentilerin önemli ölçüde güçlenmesine neden olduğunu belirtti.

ETF Başvuruları İçin Piyasalarda Gözler SEC’nin Vereceği Karara Çevrildi

Varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF başvurusu ve Grayscale’in SEC davasını kazanması başta olmak üzere son aylarda meydana gelen gelişmeler, SEC’nin Spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine neden oldu. Çok sayıda analist, hafta içerisinde yaptıkları değerlendirmelerde artık ETF başvurularının SEC onayına oldukça yaklaştığını dile getirdi.

Nitekim hafta içerisinde yayımladığı bir araştırma raporunda JP Morgan da ETF başvurularındaki son durumu ele aldı. JP Morgan analistleri, Spot Bitcoin ETF başvurularının ilerleyen birkaç ay içerisinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

JP Morgan Raporu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bankacılık devi JP Morgan, Çarşamba günü yeni bir araştırma raporu yayımladı. Raporda Spot Bitcoin ETF başvurularına ve başvurulardaki son duruma ilişkin bir değerlendirme yapıldı.

JP Morgan analistleri, Bitcoin’in (BTC) hafta içerisinde ETF başvurularının potansiyel olarak onaylanabileceğine yönelik artan iyimserlik nedeniyle değer kazandığı ve yeniden yükseliş eğilimi gösterdiğini ifade etti. Ayrıca analistler, Grayscale davasında çıkan karar başta olmak üzere son dönemlerde yaşanan gelişmelerin Spot Bitcoin ETF başvurularının SEC’den onay alabileceğine yönelik artan beklentilerin güçlenmesine neden olduğunu belirtti.

JP Morgan raporunda Spot Bitcoin ETF başvurularının ilerleyen birkaç ay içerisinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylanmasının muhtemel olduğu ifade edildi. Ayrıca JP Morgan analistlerinin yanı sıra Bloomberg analistleri de son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından ETF onayına ilişkin beklentilerin oldukça güçlendiğinin altını çizdi.

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