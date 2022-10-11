Kripto para piyasalarına analizleriyle nam salan Peter Brandt, bu altcoin için yüzde 42 oranında bir düşüş olasılığından bahsetti.

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Efsanevi kripto para yatırımcısı ve analisti Peter Brandt, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) dişli rakibi Cardano’nun (ADA) büyük bir aşağı yönlü fiyat hareketi öneren teknik bir model oluşturduğunu ileri sürdü.

ADA’da Azalan Üçgen Modeli

Kıdemli analist Peter Brandt Twitter üzerinden 676.000 takipçisine akıllı sözleşme platformu Cardano’nun azalan bir üçgen modelinde işlem gördüğünü ve ADA fiyatında %42 oranında bir düşüş öngördüğünü belirtti. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ADA/USDT grafiği, Schabacker, Edwards ve Magee için klasik bir azalan üçgen ve 0,25 dolar seviyesinin altına olası bir düşüş öneriyor. Grafikler her zaman çalışır mı? Pek değil, ama çalıştıklarında hep işe yaramışlardır.

Bununla birlikte uzman isimin açıklamalarında belirttiği John Magee, Richard D. Edwards ve Richard W. Schabacker, 1930’larda ve 1940’larda “azalan üçgen” modelinin oluşturulmasına yardımcı olan popüler teknik analistler olarak tarihe geçen isimler. Peter Brandt’ın Cardano analizi, Blockchain analitik firması Santiment’in, yatırımcıların ADA’yı ve diğer iki kripto para birimi hakkında yaptığı açıklamanın ardından gelerek daha ilgi çekici bir hal aldı. Santiment raporlarında şunları söylemişti:

Cardano, EOS ve Tron, geçtiğimiz dönemlerde trader’ların ve yatırımcıların ilgisini oldukça üzerine toplayan başladığı 3 popüler kripto para birimi. Düşük fiyat performansı, 2022 yılı içerisinde belirtilen kripto para birimlerinde zorlu süreçlerin geçmesine neden oldu. Ancak oluşan kapitülasyon, yakın zaman içerisinde token’ların fiyat artışlarına yol açabilir.

Bitcoin Yorumu

Cardano’nun ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin’i (BTC) ele alan Peter Brandt, Bitcoin’in mevcut piyasa koşullarındaki en büyük risk-ödül alım satım işlemlerinden birini sunduğunu ileri sürdü. Analist açıklamalarında son olarak şunları söyledi: