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Efsane Analist Radarındaki 5 Altcoin’i Paylaştı! Ekim’in Parlayan Yıldızı Olacaklar!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken önde gelen teknik bir analist Terra Classic (LUNC) ve 4 altcoin için ralli bekliyor. 
17:30
4 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken önde gelen teknik analist Terra Classic (LUNC) ve 4 altcoin için ralli bekliyor.

LINK ve MATIC, Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Popüler bir analist, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink (LINK) ve Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü Polygon’un (MATIC) bu ay devasa ralliler yapabileceğini söylüyor. Kıdemli analist Michaël van de Poppe, 629.900 Twitter takipçisine LINK’in bu ay mevcut fiyatlardan %21’in üzerinde bir ralli başlatabileceğini iddia etti. Analiste göre, piyaadaki satış baskısına rağmen, Chainlink’in 4. çeyrekte sürpriz hamleler yapabilir.

LINK, son 24 saatte %2’nin üzerinde bir artışla an itibariye 7.43 dolardan işlem görüyor. Öncelikle 7.65 dolardaki kritik direnç seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse, ufukta 9 dolar olabilir. Van de Poppe ayrıca 0,80 dolarlık kilit fiyat alanının üzerine çıktıktan sonra güç gösterdiğini söylediği MATIC’i de inceliyor. MATIC son 24 saatte %4’ün üzerinde artışla an iribariyle 0,81 dolardan işlem görüyor. Stratejiste göre, 0.72 ve 0.56 dolardaki destek seviyelerin kaybedilmemesi gerekiyor.

ATOM ve AVAX: İşte Kritik Seviyeler!

Analistin listesinde sıradaki altcoin, Ethereum (ETH) rakibi Avalanche. Van de Poppe’ye göre, AVAX‘ın 18 dolarık hedefine doğru toparlanabilmesi için 16.75 dolardaki desteği tutması gerekiyor. Eğer bu seviye tutulurrsa, AVAX, 18 dolara ulaşabilir.  AVAX son 24 saatte %4’ün üzerinde bir artışla  an itibaiye 17.14 dolardan işlem görüyor. Analistin radarındaki bir diğer altcoin ise ağır bir düzeltmenin ortasında olduğunu söylediği Cosmos (ATOM). Analist kısa vadede, altcoin’in 13,35 dolardaki direnci desteğe dönüştürmeden önce 14 dolara yükselmeini bekliyor.  ATOM, son 24 saatte %7’nin üzerinde artışla an itibariyle 12.88 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcının listesindeki son altcoin Terra Luna Classic (LUNC). Van de Poppe, LUNC‘un yükselişini sürdürmesi için kritk destek seviyesini elinde tutması gerektiğini söyledi. LUNC, yeni bir ralliye başlayabilir. LUNC şu anda Van de Poppe’nin kritik destek seviyesi olarak nitelendirdiği 0.0003 dolar seviyesinden işlem görüyor. LUNC, 0,0036 doları geçerse, 0,0045 doları görebiliriz. Ağustos ayının sonunda van de Poppe, LUNC’un asla 1 dolarlık fiyat hedefine ulaşamayacağını dile getirmişti. Analiste göre, bunun nedeni basit bir matematik hesabı. Ancak van de Poppe’nin olumsuz yorumları LUNC topluluğunu etkilemedi.  Topluluğun nihai hedefi arzı 6.9 trilyondan 10 milyara indirmek.

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