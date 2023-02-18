DXY’nin şu anda bulunmuş olduğu nokta, kripto para birimleri ve Bitcoin için oldukça önemli. Yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dolar endeksi (DXY) analistlerin yaptığı açıklamalara ve elde edilen verilere göre önemli bir seviyede bulunuyor ve bu da kripto para birimlerinin boğa piyasasının devam edip etmeyeceğini gösterebilir. Dolayısıyla analistlere göre şu anda DXY takibi yapmak beklentilerin doğru tayin edilebilmesi açısında önemli olabilir.

Dolar Hakimiyetinin Etkisi

2022 yılında dolar hakimiyetinin artması ile birlikte gerek kripto para birimleri gerekse de diğer risk varlıkları büyük düşüşler kaydetti. Veriler öyle dikkat çekici noktalara geldi ki DXY Dolar Döviz Endeksi, Bitcoin‘in başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere tırmandı.

Öte yandan DXY’de momentum düşmeye başladıkça, kriptoda momentumun yükselmeye başladığını görüyoruz. Son birkaç ayda USD’nin değer kaybetmesi sayesinde kripto para birimlerine rahatlama rallilerinin görüldüğü ifade ediliyor. Ki bu durum grafiklerde de rahatlıkla görülebiliyor.

Analistlerin açıklamalarına göre DXY, COVID seviyelerine geri çekildikten sonra destek bulmaya çalışıyor. Ancak MACD’ye göre, momentum doların karşı koyamayacağı kadar ağır olabilir ve bu da bir aylık grafikte düşüş eğilimine yol açabilir.

Dolar Düşerse, Bitcoin Yükselir Mi?

DXY, GBP, JPY ve diğer para birimlerine karşı işlem gören ağırlıklı bir USD sepeti olarak değerlendirilebilir. Aylık DXY grafiği analistlere göre, kripto piyasasının hazırlıklı olması gereken bir yükselişin devam etmekte olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, MACD ay sonunda düşüş eğilimine girer ve bunu teyit ederse, düşüş momentumunun güçlenmesine ve dolar endeksinde dramatik bir düşüşe neden olabilir.

Bu durum özellikle Bitcoin, Ethereum ve kripto piyasasının geri kalanı için önemli, çünkü DXY’nin aylık MACD’de yükselişe geçmesi son kripto kışına yol açan durum olmuştu. MACD düşüş eğilimini teyit edemez ve bunun yerine yukarı doğru saparsa, Bitcoin ve altcoin’lerde başka bir düşüş görülme olasılığı da tabii ki bulunuyor.

Bunlara ek olarak lider kripto para biriminin 2023 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptığını ve yılbaşından bu yana yüzde 40 üzerinde artış gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Analistlere göre bu durum büyük miktarda DXY ile de bağlantılı. ancak yatırımcılar BTC fiyatının hiçbir zaman sadece tek bir duruma bağlı olarak hareket ettiğini unutmamalı ve pek çok etkeni değerlendirmeli.