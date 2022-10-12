Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük dijital varlık yöneticisi Grayscale Investments, spot Bitcoin ETF’sini reddettiği için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nu (SEC) ayrımcılık yapmakla suçladı.

Aşılamayan SEC Engeli

12 milyar dolar değerindeki Bitcoin Trust’ını (GBTC) spot Bitcoin ETF‘sine dönüştürmek isteyen Grayscale, SEC engeli ile karşı karşıya. SEC, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu risklerini gerekçe göstererek Grayscale’in başvurusunu geri çevirmişti. Grayscale, SEC’in spot Bitcoin piyasasına ilişkin değerlendirmesinde kaprisli davrandığı ve ayrımcılık yaptığını, çünkü menkul kıymetler düzenleyicisinin vadeli işlemler tabanlı Bitcoin ETF‘lerine izin verdiğini ve bu piyasalarda da benzer problemlerin olduğunu iddia ediyor. Grayscale, SEC’e karşı açtığı davada şunları savunuyor:

SEC’in Bitcoin ile ilgili ETF’lere ve sadece Bitcoin ile ilgili ETF‘lere uyguladığı test sorunlu ve Bitcoin ETF’lerinin durumunun tespit edilmesi için tutarsız bir şekilde uygulama yapılıyor.

Bitcoin ETF’si başvurusunu geri çevirmesi üzerine SEC‘i Temmuz ayında dava eden Grayscale’in Bitcoin fiyatını takip eden Bitcoin Trust’ı şu anda yüzde 35 gibi rekor bir negatif primle işlem görüyor. Bu, Grayscale aracılığıyla bir Bitcoin almanın bedelinin sadece 12 bin 500 dolar yani güncel BTC fiyatlarının yüzde 35 altında olduğu anlamına geliyor.

WisdomTree’nin Bitcoin ETF’i Başvurusu da Reddedildi

SEC, geçtiğimiz günlerde WisdomTree’nin spot Bitcoin ETF’si başvurusunu kabul etmeyerek geri çevirmişti. ABD’li düzenleyici, Mart ve Ağustos aylarında aldığı kararların ardından 11 Ekim’de WisdomTree’nin ETF başvurusunu reddetti. SEC, WisdomTree‘nin ETF başvurusunu reddederken spot Bitcoin piyasalarındaki dolandırıcılık riskleri ve piyasa manipülasyonu olmak üzere aynı gerekçeleri işaret etti.

Bitcoin topluluğu, kurumsal benimsemeyi teşvik edecek bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkmasını büyük bir hevesle bekliyordu ancak bir kez daha SEC engeline takılındı. Görünüşe göre SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakması için yeni bir boğa piyasası gerekiyor. Bununla birlikte, kurumsallar harekete geçmeye ve başka yollarla BTC’ye yatırım yapmaya çalışıyor.