Fiyat politikalarında yaşanan büyük tehlike tüm ekonomiyi etkisi altına almaya devam ediyor. Baş ekonomist ise konu ile ilgili açıklama yaptı.

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Corbu LLC’nin Baş Ekonomisti Samuel Rines, tüketicilerin fiyat artışlarına toleransını test ederek enflasyonu tetikleyen şirketlerin şahin Fed politikasını savunmasız hale getirebileceğini söylüyor.

Bloomberg Odd Lots podcast’inde Rines, yatırımcıların karar almak için ABD ekonomik verilerini çok fazla okumasının yanlış bir açıklamayı takip edebileceğini söyledi.

Şirketler Makro Olayları Kullanıyor

Rines, ABD enflasyonuna katkıda bulunan fiyat artışlarının, şirketlerin tüketicilerin toleransını test etmek için makroekonomik olayları kullanmasından kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

PepsiCo’nun Ukrayna savaşından kaynaklanan %4’lük Rus gelir kaybını çift haneli fiyat artışlarını mazur göstermek için kullandığını savundu. Rakipleri Coa-Cola, Dr. Pepper ve Snapple da bunu takip etti.

Rines’a göre, havacılık temalı tavuk kanadı zinciri Wingstop, artan tavuk kanadı fiyatlarını yiyecek maliyetlerini arttırmak için kullandı. Hammadde fiyatı %50 düştüğünde bile zam yaparak tüketicinin ne kadar ödeyeceğini test ettiler. Cracker Barrel gibi Orta Amerikalı işletmelerin de tüketicileri ücretlerle ve daha yüksek menü fiyatlarıyla test ettiğini söyledi.

Otel ve yolcu gemisi dolulukları salgın öncesi seviyelere dönmemiş olsa da, Rines oda başına fiyatın ve rezervasyon hacminin önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor.

Kripto YatırımcılarıÜrküyor Mu?

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, bu haftanın başlarında kongre komiteleri önünde yaptığı konuşmalarda, Fed’in enflasyonu %2’ye düşürmek için hedef oranını revize etmesi gerekebileceğini ve CME’nin Fed Watch aracının Mart 2023’te 50 bazlık bir artış olasılığını artırdığını söyledi.

Ayrıca, enflasyonun artan faiz oranlarına meydan okuması durumunda Fed’in faiz artırımlarının hızını ayarlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Rhines, yaygın kurumsal fırsatçılığını görmezden gelmenin, Fed’in bir yarıştan asla çıkamayacağı anlamına gelebileceğini savunuyor. Buna göre, kripto yatırımcıları bile portföylerini bir varsayıma göre ayarlayabilir. Bu tepki, enflasyon rakamları yüksek çıktığında piyasalarda yaşanan düşüşlerde görülüyor.

Joe Weisenthal ve Tracy Alloway’e verdiği demeçte şunu belirtti:

Çünkü FOMC’nin, şirketlerin fiyatlandırmayı yavaşlattığını gerçekten görmeye başlayana kadar, ömür boyu 25 (baz puan) olarak adlandırdığımız bu seviyeden çıkması bence çok zor olacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde TÜFE ve PCE okumalarını biraz fazla okumak ve belki de Fed’in 550, 575’e gitmek zorunda olmadığı için gerçekten heyecanlanmak kolay olacak ve ardından şirketler fiyatlandırmayı zorlamaya devam ettiğinde aniden biraz hazırlıksız yakalanacaklar.

Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff de insanları tasarruf etmeye teşvik etmediği sürece faiz artışlarının anlamsız olduğunu savunuyor.

Başkan Powell daha önce ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi’nin Federal Rezerv’in bir sonraki Açık Piyasalar Komitesi Toplantısı’nda federal fon oranını kaç baz puan artıracağını etkileyeceğini söylemişti.