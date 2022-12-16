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Dünyaca Ünlü Matematikçiden Bitcoin ve Kripto Yorumu!

Dünyanın saygıyla takip ettiği ünlü akademisyen gündemine Bitcoin'i aldı. Ne diyor?
20:17
16 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın tanıdığı 62 yaşındaki matematikçi ve yazar kripto paralara dair biraz önce yeni bir paylaşımda bulundu. Geçmişte Bitcoin aldığı ve 2021’de sattığı bilinen isim birçok ünlü tarafından yakından takip ediliyor. Yazığı kitap dünya çapında okundu. Peki Bitcoin ve kripto paralar konusunda en son ne dedi? Dünyaca ünlü matematikçinin Bitcoin yorumu.

Ünlü Matematikçiden Bitcoin Yorumu

Nassim Nicholas Taleb dünyaca ünlü bir akademisyen ve meşhur The Black Swan (Siyah Kuğu) kitabının da yazarı. 62 yaşındaki Lübnanlı-Amerikalı istatistikçi olasılık ve belirsizlik problemleriyle ilgili tanınmış en önemli isimlerdendir. Tüm bu sebeplerden doları görüşleri kripto paralarla ilgilenmeyen insanlar tarafından da yakından takip ediliyor. Bugün eski kripto düşmanı yeni Bitcoin boğası olan Michael Saylor’un “Bitcoin sonsuz ışıktır” paylaşımına cevap verdi ve şunları söyledi;

“Trump’ın, Nijeryalı dolandırıcıların ve Bitcoin tacirlerinin dehası, argümanınız ne kadar aptalca olursa, size o kadar çok kanacak kadar aptal insanlardan oluşan, kullanılmayan büyük bir niş olduğunu fark etmelerinden geliyor.”

Daha önce de birçok kez kripto paralara karşı olumsuz yorumlarda bulundu. FTX çöküşünden önce kripto paraların zorlu bir buzul çağına girdiğini de söylemişti. Hisse senedi piyasalarında geçtiğimiz yıl sonundan bu yana büyük bir düşüş bekleyen Nassim Taleb çevresine bunları satmalarını tavsiye ediyordu. Nitekim haksız çıkmadı hisse senetlerinin önemli bir kısmı bu yıl %50’yi aşan kayıplar gördü.

Kripto Paralara Bakış

Bitcoin 18.300 dolara çıktı ve dolar endeksi 114’lü seviyelerin çok altında, peki ama neden yükseliş devam etmedi? Nassim bir konuda haklı, insanlar bugünlerde kripto paralara girmek istemiyor. WSJ de dün Wall Street oyuncularının artık kripto para FOMO’sundan kurtulmaya başladığını yazmıştı. Son 1 yıldır yaşanan olaylar kripto paralara karşı yaklaşımın hem kurumsal hem de bireysel tarafta negatife dönmesine neden oldu. Bu itibar zedelemesi geçmişte de oldu olay yaşandıktan 3 yıl sonra Bitcoin tarihi yükselişlerinden birini yapmıştı.

Yani yaşanan olumsuzlukların, negatif duyguların törpülenmesi için kripto para piyasalarına daha doğrusu yeni gelecek yatırımcılara zaman tanımak gerekiyor. Geçmiş veriler 2025 ortasına kadar Bitcoin’in yeni ATH yapabileceğini gösteriyor.

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