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Bitcoin (BTC) son zamanlarda bekleneni veremezken, Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot yatırımcıların bu altcoin’leri tercih ettiğini ortaya koyuyor.

ETH, SOL ve MATIC: Tam Güven!

Yaptırdığı trader anketlerine göre haftalık kripto para sepeti oluşturan ve bu sepetlerinin oldukça iyi performans göstermesiyle bilinen Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot, son kripto para sepetini paylaştı. Real Vision Bot, her hafta “kovan zihin” temelinde fikir birliğine dayalı algoritmik kripto para sepeti oluşturmak için trader’ların katılımı ile anketler yapar. Sistem bu anketlerin sonuçlarına göre bir kripto para sepeti oluşturur. Botun sağladığı son veriler, Ethereum’un (ETH) yatırımcının ilk tercihi olduğuna işret ediyor. Piyasa katılımcılarının çoğunluğu (yaklaşık %56) portföylerine ETH eklediklerini bildirdi. İkinci sırada, yaklaşık %41’lik bir oran ile Bitcoin (BTC) yer alıyor.

ETH katman-2 çözümü Polygon (MATIC), yaklaşık %34’lük oran ile üçüncü sırada yer alırken, onu %26,7 ile katman-1 akıllı sözleşme platformu Solana (SOL) izliyor. Beşinci sırada ise %21 ile Circle tarafından ihraç edilen, dolara sabitlenmiş stablecoin US Dollar Coin (USDC) yer alıyor. Real Vision Bot, analist Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından ortaklaşa geliştirildi. Real Vision kurucusu ve makro gurusu Raoul Pal, botun tarihi performansını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi. Eski Goldman Sachs yöneticisi, botun piyasadaki en iyi 20 kripto varlığının toplamından %20’den fazla daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Ethereum, Sürpriz Yapabilir!

Merge güncellemesi sonrası hayal kırıklığı yaratan Ethereum, yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. ETH, son 24 saatte %2 düşüşle an itibariyle 1. 299 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in para politikaında geri adım atması gerekiyor. Ancak, son dönemde analitik şirketleri Ethereum’da umut vaat eden önemli verileri paylaştı.

Zincir içi analitik firması Santiment’in Pazar günü attığı bir tweet’te, Cumartesi günü 135.780 yeni Ethereum (ETH) adresinin oluşturulduğunu ve 3 Ocak’taki bir önceki en yüksek seviyeyi %11,1 oranında aştığını açıkladı. Santiment’e göre, bu yükselişin ardından ralli görmek şaşırtıcı olmayacak. Analistlere göre, Merge’ün fiyata etkisi uzun vadede kendisini gösterecek.