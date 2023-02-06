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Yıllardır XRP Coin’in yeniden ATH seviyesine ulaşmasını bekleyen çok fazla kripto para yatırımcısı bulunuyor. 2017 boğa sezonunda artan XRP Coin ilgisi sonrasında başlayan davayla adeta kabusa döndü. Yıllardır Ripple (XRP) yatırımcıları davanın biteceği günü bekliyor. Peki XRP Coin için orta vadeli fiyat hedefi kaç dolar?

Bankadan XRP Coin Yorumu

Son zamanlarda XRP ile ilgili bir dizi haberin ardından, XRP fiyatı yeniden ivme kazanma belirtileri gösteriyor. Bu ortamda uzun vadeli formasyonlarda kırılım gelmesi muhtemeldir. ABD’li yargıç LBRY davasında özet bir karar vererek Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ikincil kripto piyasalarındaki gözetimini sınırladı. Bu başta XRP Coin olmak üzere neredeyse tüm kripto paraları ilgilendiren bu gelişme son derece önemliydi. Bu durum, menkul kıymetler hukuku için bir emsal oluşturarak olumlu bir etki yaratabilir ve bu emsal daha sonra Ripple davasında da kullanılabilir.

Londra merkezli IG bankası tarafından yayınlanan bir makale ise davanın olumlu sonuçlanması halinde sonucun XRP fiyatının fırlamasına ve bir bütün olarak kripto para piyasasına fayda sağlamasına neden olabileceği belirtiliyor. Ripple için olumlu sonuç Fintech şirketlerine cesaret verici bir mesaj gönderecek ve sonuç olarak onları Amerika Birleşik Devletleri’ne çekecektir. Tersi bir sonuç ise tüm piyasayı olumsuz etkileyecektir.

XRP Coin Fiyat Tahmini

Yükseliş momentumu XRP Coin için halen sağlam görünüyor. XRP’nin fiyatı Nisan 2021’den sonra uzun vadeli azalan direnç çizgisinin altına düştü. Düşüşün bir sonucu olarak, XRP Haziran 2022’de 0,28 dolara kadar geriledi. Ardından fiyat yükselmeye başladı ve Eylül ayında, haftalık RSI’daki (beyaz çizgi) yükseliş sapması nedeniyle direnç çizgisi geçildi. Ancak, yükselen trendi sürdürülemedi ve XRP şu anda kırılma seviyesinin altında işlem görüyor.

Ancak, gelecek için görünüm olumlu olmaya devam ediyor. Haftalık RSI, kırılmadan öncekine benzer bir başka yükseliş sapması (yeşil çizgi) yarattı. Sonuç olarak, fiyat hala 0,580 dolarlık yatay direnç bölgesini hedefleyebilir. Öte yandan, 0,300 doların altında bir haftalık kapanış bu senaryoyu geçersiz kılacak ve 0,2 dolara kadar düşüşe zemin hazırlanacak.

Kısa vadeli tahminlere göre 0,385 altında kapanışlar görmezsek fiyatın 0,505 dolar direnç seviyesini test etmesi muhtemeldir. Bununla birlikte, 0,385 doların altında bir kapanış, yükseliş XRP tahminini geçersiz kılacak ve fiyatı 0,340 dolara geri gönderecektir.