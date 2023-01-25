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Dünyaca Ünlü Analitik Şirketi Raporlardı: Kripto Paralarda Bu Metrik Zirvede!

Önde gelen analitik şirketi Arcane son raporunda bu metriğin zirvede olduğunu ve en son kripto paralardaki ATH'ken bu seviyeye geldiğini belirtti!
23:00
25 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) Ocak ayının büyük bölümündeki rallisi birçok faktöre bağlı olabilir, ancak göz ardı edilemeyecek bir kısım, kurumsal yatırımcıların artan varlığı olduğu belirtiliyor. Bu durum bireysel yatırımcıların etkisini küçümsemek anlamına gelmese de, artan kurumsal katılım, vadeli işlemler piyasasındaki faaliyetlere büyük ölçüde katkıda bulunmuş olabilir.

Kripto Paralarda Kritik Metrik!

Kurumsal otoriteyi kanıtlayan önemli bir durum, vadeli türevler piyasasında Chicago Mercantile Exchange (CME) açık faiz (OI) idi. CME, dünyanın en büyük operatörleri tarafından işletilen ve esas olarak kurumlar tarafından options ve vadeli işlem ticareti için kullanılan küresel bir türev piyasasıdır.

Arcane’e göre CME, Kasım 2022’de kripto para borsası FTX’in çöküşü sırasında negatife döndüğünden beri tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kırmaktan yalnızca %21 oranında uzakta. Açık faiz oranı en son bu kadar yükseldiğinde, piyasaların hala fiyat artışlarıyla dolu olduğu Ekim ve Aralık 2021’deydi. Ayrıca, BTC vadeli işlem ETF’leri bu dönemde piyasaya sürüldü. Dolayısıyla fiyat artışlarına da önemli katkı sağladığı belirtiliyor. Veri analiz şirketi Arcane konu hakkında raporunda şu ifadelere yer verdi:

ETF akışları geçmişte kalırken, CME’nin açık pozisyonları artıyor. CME’nin OI’sine ETF dışı katkı bu yıl mevcut konuma kadar %40’tan %53’e çıktığı için büyüme, artan doğrudan faaliyetten kaynaklanıyor.

Santiment Raporları!

Artış, BTC’nin vadeli açık pozisyonlarındaki kümülatif değişimi de etkiledi, ancak bazı gerilemeler yaşandı. Örneğin, offshore borsalarda depolanan BTC %18,6 oranında azaldı. Kurumsal vadeli işlemler ve options işlemlerindeki ani artış, büyük bir hacmin rezervleri terk edeceği anlamına gelebileceğinden, bu durumun şaşırtıcı olmayacağı belirtiliyor.

Kripto para birimi araştırma şirketi, OI yüksekliklerine rağmen bunun fonlama oranından farklı olduğunu belirtti. Metrikler tepe ve dip noktalarına sahip olsa da, genel duygu çoğunlukla nötr kaldığı belirtildi. 24 Ocak tarihli Arcane raporuna göre, Binance ve Bybit borsalarında ortalama fonlama oranı %0,05 oranında. Ancak Binance’in fonlama oranı, yazı kaleme alındığında Santiment verilerine göre %0,01 oranında geriledi.

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