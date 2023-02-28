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  •   Dünyaca Ünlü Analitik Şirketi Raporladı: Bu Altcoin Balinaların Hedefinde!

Dünyaca Ünlü Analitik Şirketi Raporladı: Bu Altcoin Balinaların Hedefinde!

Piyasaların önde gelen veri analiz firması bu altcoin için yayınladığı raporda balinaların hedefinde olduğunu ve olası sonuçlarını paylaştı!
23:10
28 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının ünlü veri analitik şirketi olan Santiment, GMX adına çarpıcı bir rapor yayınladı.

GMX’de Balina İlgisi!

Santiment tarafından sağlanan yeni verilere göre GMX, FTX çöküşünden sonra büyük balinaların ilgisini çekmiş durumda. Bu balina ilgisi son birkaç ay içerisinde GMX fiyatlarında artışa neden oldu. Santiment’ten gelen veriler, 100.000 – 1 milyon GMX tutan cüzdanların yaklaşık 10 milyon token satın aldığını ileri sürdü. Büyük miktarda GMX’in satın alınması kısa vadede token’ı olumlu yönde etkilese de, uzun vadede holder’ları balina eylemlerine karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Bununla birlikte token dışında GMX protokolüne de ayrı bir ilgi oluştu. Dune Analytics’den elde edilen verilere göre, GMX protokolüne kaydolan haftalık benzersiz kullanıcı sayısı arttı. Platforma eklenen benzersiz kullanıcıların toplam sayısı, kullanıcıların marj ticareti, takasları veya tasfiyelerinin sonucu olduğu belirtiliyor. Ancak GMX protokolündeki artan kullanıcı sayısına rağmen, GMX tarafından toplanan genel ücretler düşmeye devam etti. Tasfiye ve takas işlemlerinden elde edilen ücretler aynı kalsa da, platformdaki kredili işlemlerden alınan ücret azaldı.

GMX’in On-Chain Verileri

Marj ticaretinden elde edilen ücret, yazı kaleme alındığında 7,65 milyon dolardan 3,34 milyon dolara düştü. Oluşturulan ücretlerdeki gerileme, son 24 saatte %24,5 oranında azalan protokol tarafından toplanan geliri de etkiledi. Ek olarak bir diğer veri analiz firması Token Terminal’e göre ağdaki aktif kullanıcı sayısı %6,5 oranında azaldı. Protokoldeki etkinlikte bir düşüş token’ı ciddi şekilde etkileyebilir. Terminal’e göre, ağdaki aktif geliştiricilerin sayısı geçen aya göre %22 oranında arttı. Ağdaki aktif geliştiricilerin sayısı arttıkça, protokolde yeni yükseltme ve güncelleme olasılığı da onunla birlikte arttı.

Bu yeni güncellemeler, yeni kullanıcıları protokole çekebilir ve onları aktif kalmaya teşvik edebilir. Protokolün aktif kullanıcı sayısı düşse de protokolün genel TVL’si yükselmeye devam etti. Bu durumda ağda aktif olan birkaç kullanıcının ağa önemli ölçüde katkıda bulunduğunu gösterebilir. Protokolün lehinde ve aleyhinde çalışan pek çok faktör varken, gelecekte GMX için işlerin nasıl sonuçlanacağını yalnızca zaman gösterecek.

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