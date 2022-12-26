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Dünyaca Ünlü Analistin Gözü Tek Bir Altcoin’de! Başarı İçin Tüm Olanaklara Sahip!

Dünyaca ünlü analist yaptığı açıklamalarla birlikte dikkatleri bu altcoin'in üzerine çekmeyi hedefledi. Başarının şartlarını tek tek sıraladı.
22:00
26 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ADA Whale adlı Cardano (ADA) analisti, bir kripto protokolünün hızı, minimum maliyetleri, mükemmel geliştirici deneyimi vb. nedeniyle ideal ağ gibi görünebileceğini iddia ediyor. Bununla birlikte, ona göre kripto para geniş çapta dağılmamışsa ve oldukça büyük bir merkezi olmayan topluluk tarafından korunmuyorsa, yine de değersiz olabilir.

Analist Konuşmaktan Geri Durmadı

ADA Whale adlı analist ayrıca zayıf ağları eleştirmeye devam ederek şunları söyledi:

Ağlar büyük duyurular üstüne büyük işbirliği duyuruları da yaparken, patronlar açıkça ilk 3’te olmaları gerektiğini belirtirken, zincir zayıf bir şekilde güvence altına alınıyor ve %97’lik bir ön satış içeriden gelenlere gitti. Bu tarz ağlar gününü görecek ve bocalayacak, sizi daha önce uyarmıştım.

Birçok etkili internet kullanıcısının yer aldığı Twitter topluluğu da konuşmaya katıldı.

Birçok Kullanıcı Cevap Verdi

Li₿εʁLiøη adlı bir kullanıcı Cardano Whale’e şöyle yanıt verdi:

Önceden mayınlanmış kriptonun önemli bir kısmıyla (arzının %20’sinden fazlası) doğan blok zinciri, geliştiricilerinin elinde, bir dereceye kadar merkeziyetsizliğini kaybedebiliyor. Tokenomik, merkeziyetsizliği ölçmek için önemlidir.

Bir başka kullanıcı, Yabba900, insanların bir blok zincirinin ne olması gerektiğine dair temel konulara olan ilgilerini kaybettiklerine dikkat çekti. Kullanıcıya göre, herkes güvenlik ve merkeziyetsizlik yerine kısa vadeli avantajlara öncelik veriyor.

Adam Rusch ise ulus devletleri ve kripto protokollerini değerlendirerek güç ve kaynak merkeziyetsizliğinin bir toplumun başarılı olma kabiliyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna vardığını tweet’ledi. Kullanıcı ayrıca şu tweet’i attı:

Küçük bir grup her şeyin kontrolünü ele geçirirse, başka hiç kimsenin kalıcı bir şey inşa etmek için bir nedeni olmadığından toplumsal çöküşe yol açar. Aynı zamanda, koordinasyon ve yönetişim için bir yöntem yoksa, o zaman kanunsuzluk bollaşır. Bu dengelenmesi zor bir durum.

WingRiders da ADA Whale’in açıklamasına katıldı. WingRiders, daha parlak bir gelecek için kripto alanında hala yapılması gereken çok iş olduğunu ekledi.

Son olarak, The DegenCreator Vivek, ağı korumak için merkezi olmayan bir topluluğa duyulan ihtiyacı vurguladı. Blok zincirlerin gelecekte trilyonlarca olmasa da milyarlarca dolar tutacağını vurguladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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