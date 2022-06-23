Dünyaca ünlü teknoloji şirketi NFT sektöründeki daha önceki yaptığı çalışmalarına ek olarak dev bir adım daha attığını duyurdu.

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Dünya çevrimiçi ticaret devlerinden biri olan eBay, dijital varlık alanında etkinliğini arttırabilmek adına bir non-fungible token (NFT) pazarı satın alındığını duyurdu.

“Lider NFT Pazarı”

Dev teknoloji şirketi eBay, dijital varlık ekosistemindeki etkinliğini vurgulamak için KnownOrigin adlı bir NFT pazarını satın aldığını açıkladı. Atılan adımın eBay için bu alandaki en büyük adımlardan biri olduğu öne sürüldü. İngiltere merkezli KnownOrigin, içerik üreticilerinin ve koleksiyoncuların blok zincirinde NFT dijital koleksiyon ürünlerini alıp satmalarına olanak sağlayan bir platform olarak 2018 yılında kuruldu. Yapılan duyuruda borsa “lider” pazar olarak tanıtıldı.

Bir veri analiz firmasından elde edilen verilere göre KnowOrigin’in, NFT pazarının günlük ticaret hacminde sadece birkaç yüz dolar ile 27. sırasında yer alan bir borsa olduğu ileri sürüldü. Ayrıca borsa, Ethereum tabanlı NFT pazarı açısından sekizinci sırada yer alıyor. Platformun, piyasaya sürülmesinden bu yana 7.8 milyon dolar değerinde 5.189 işlem gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Büyük Hamle

Platformun başarısının tartışmaları devam etmesine rağmen, eBay tarafından yapılan en büyük hamlelerden biri olarak gösteriliyor. Dev firmanın CEO’su Jamie Iannone, platformun genellikle koleksiyonlara benzersiz eklemeler yapmak için kullanıldığını ifade etti. Jamie lannone yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

“KnownOrigin: etkileyici, tutkulu, sadık bir sanatçı ve koleksiyon grubu oluşturdu. Oluşturulan bu satıcı ve alıcı grubun topluluğumuza mükemmel bir katkı yaptığını düşünüyorum.”

Geçtiğimiz ay içerisinde eBay’in, Web3 platformu OneOf ile ortaklaşa kendi koleksiyonunu oluşturma yönünde bir adım attığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından gerçekleştirilen satın alma ile eBay’in, kontrol edebileceği tam teşekküllü bir NFT platformuna sahip olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca firma atılan bu adım ile yatırımcılar için daha güvenilir bir ortam hazırlanacağını düşünüyor. Kripto paralarda yaşanan ayı piyasasında hacimlerdeki düşüşe rağmen NFT yatırımları ve satın almaları devam ediyor.