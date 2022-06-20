Kripto para piyasalarındaki belirsizlik devam ederken dünya devi blockchain teknoloji şirketi Ceo'su yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

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Piyasalardaki yüksek volatilite devam ederken blockchain teknoloji şirketlerinden önde gelen Blockstream’in CEO’su Adam Back, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) yıl sonuna kadar fiyatında 5 kat artış görülebileceğini öne sürdü.

Yükseliş Beklentisi

Adam Back, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında 481.600 takipçisine, ABD Merkez Bankası’nın 2022 yılı sona ermeden önce mevcut sıkı para politikalarını tersine çevirmesi gerektiğini iddia etti. Bu durumun Bitcoin’in büyümesine elverişli bir makro ortam yaratmasını beklediğini ve kripto para biriminin fiyatında ciddi yükselişler olabileceğini ileri sürdü.

Adam Back yaptığı açıklamalarda bu ifadelere yer verdi:

“Herkesin olduğu gibi benim de birtakım görüşlerim var. Tahminlerime göre ABD’de yaklaşan seçim sezonu mevcut para politikalarında ciddi değişiklikleri de beraberinde getireceğini düşünüyorum. Faiz oranlarının ilerleyen zamanlarda dikkatli şekilde düşürüleceğini ve para basım işlemlerinin arttırılacağını öngörüyorum. Dolayısıyla değişikliklere uğrayan mevcut politikalar Bitcoin’in fiyatının artışında önemli rol oynayacağı ve ciddi yükselişler göreceğimize inanıyorum.”

Bu olumlu düşüncelerine ek olarak Adam Back, uzun süredir beklenen Bitcoin exchange-traded fund’un (ETF) onayının piyasalardaki karamsar havayı geride bırakacağını öngörüyor. Ayrıca Adam Back, kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’in fiyatı hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“BTC/USD paritesi için tahminim yıl sonuna kadar 100.000 dolar seviyelerine gelmek. Ayrıca uzun süredir çalışmaları devam eden Bitcoin Exchange-traded fund’un (ETF) onayı gelmesi halinde önümüzdeki yılın lider kripto para birimine çok iyi geleceğini düşünüyorum.”

Kaldıraç Uyarısı

Öte yandan Blockstream Ceo’su, piyasalarda yaşanan yüksek volatiliteden dolayı yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerde çok dikkatli olması konusunda uyararak şunlara dikkat çekti:

“Yatırımlarınızı gerçekleştirirken kaldıraç kullanmayın. Kaldıraç kullanmadığınız takdirde, dijital varlıkları satın alıp bekletebilir ve uzun süreli elinizde tutabilirsiniz. Ben işlerimde bu taktikleri kullanıyorum. Al ve beklet her zaman işe yarar.”

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 20.487 seviyelerinden işlem görüyor.