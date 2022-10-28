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Bitcoin (BTC) madenciliği devi Core Scientific, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu bir dosyada, tüm borç ödemelerini durdurduklarını bildirdi.

Core Scientific’den SEC’e Bildiri

Blockchain altyapısında lider olan Core Scientific SEC’e sunduğu bir dosyada kurulun, şirketin Ekim ayı sonlarında ve Kasım ayı başlarında vadesi gelen ödemeleri yapmamasına karar verdiğini belirtti. Bunun nedeni olarak ise Core Scientific işletim performansının ve likiditenin Bitcoin fiyatındaki uzun süreli düşüşten, elektrik maliyetlerindeki artış, küresel Bitcoin ağ hash oranındaki artıştan ve Celsius Networks LLC ile açılan davadan ciddi şekilde etkilenmesi olduğunu belirtti.

Core Scientific, 2022 yılının sonunda veya daha erken bir zamanda nakit kaynaklarının tükenebileceğini tahmin ettiğini öne sürdü. Şirket, 26 Ekim itibariyle 24 BTC’ye ve yaklaşık 26.6 milyon dolar nakite sahip. 30 Eylül tarihinde 1.051 BTC’nin üzerinde ve yaklaşık 29,5 milyon dolar nakit tuttukları belirtiliyor.

Bitcoin Hash Oranı

Glassnode verilerine göre, Bitcoin hash oranı tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bitcoin hash oranındaki artış, madenciler arasında daha fazla rekabet olduğunun bir göstergesi olabilir. Ayrıca Bitcoin madenciliğinin zorluğu artar ve daha fazla güç tüketimine yol açar. Bununla birlikte Bitcoin fiyatı, Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %70 düştü ve madencilerin kar oranı azaldı.

Mevcut konumda Bitcoin’in üretim maliyeti tabanı 17.000 dolar civarında seyrediyor. Belirtilen metrik madencilerin yeni Bitcoin üretmek için katlandıkları maliyeti temsil ediyor. Kripto para piyasasının önde gelen analistlerinden ve Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards’a göre, üretim maliyeti tabanı yükseliyor. Bunun nedeni ise hash oranının artması, güç tüketiminin artması ve bunun üzerine elektrik maliyetlerinin artması olduğu belirtildi. Ayrıca bir zamanların en büyük madencilik şirketi olan Core Scientific, zorlu bir sürecin içerisinde olduğu belirtiliyor.