Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen bankalarından biri olan Silvergate, çöken kripto para borsası FTX’e yatırım yapan yatırımcıların toplu davasıyla karşı karşıya.

Silvergate’in FTX’teki Rolü

FTX’in başarısızlığından etkilenen yatırımcılar adına bir Silvergate kullanıcısı, 14 Aralık tarihinde şirketi FTX dolandırıcılığına “yardım ve yataklık etmekle” suçladı. Davacı, kripto para borsasının varlıklarını güvenli bir şekilde saklama sözü verdiği için parasını FTX’e yatırdığını iddia etti. FTX’in yatırımcılara “paralarını (fonlarını) nakde çevirmelerine veya diğer varlıklar veya finansal ürünlerle takas etmelerine” izin verme sözü verdiğini de açıklamalarına ekledi. Davaya göre dünya devi şirket Silvergate, FTX’teki dolandırıcılığı “açıkça biliyordu” ancak “durum tespiti görevini” yerine getiremedi. Konu hakkında iddianamede yer alan açıklamalar şu şekilde:

Davalılar, FTX/Alameda ile ilgili olarak müşterini tanıma ve kara para aklamayı önleme görevlerini ihlal ettiler.

Davacı ayrıca Silvergate’in fonları birleştirme, uygunsuz transfer ve müşterilerin paralarını ödünç verme olaylarına katıldığını iddia etti. Bankanın, doğrudan Alameda Research’e havale edilen FTX yatırımcılarının mevduatlarını kabul ettiğini de açıklamalarına ekledi. Davacının şikayette bulunduğu mahkeme dosyasında ise konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

Silvergate, FTX’in yatırım dolandırıcılığını ve güvene dayalı görev ihlallerini ilerletmedeki rolünden sorumludur ve teamül hukuku uyarınca davacıyı ve diğer yatırımcıları bir bütün haline getirmekle yükümlüdür.

Silvergate Hisselerinde Düşüş

Silvergate hisseleri FTX’in çöküşünün ardından son günlerde hızla bir düşüş yaşadı. Ayrıca şirketin hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 239 dolar seviyesinden yazının kaleme alındığı tarih itibariyle %92,5 oranında bir düşüş yaşandığı bildirildi. Yazı kaleme alındığında Silvergate hisseleri 18.57 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bununla birlikte dünya devi şirkte Silvergate’in CEO’su Alan Lane, zor durumdaki firmalara maruz kalınmasına rağmen müşteri fonlarının güvende olduğu konusunda ısrarcı bir tutum gösteriyor.