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Milyarder girişimci Chamath Palihapitiya, iflasını duyuran kripto para borsası FTX’in on milyonlarca insanı etkileyen, benzeri görülmemiş bir finansal dolandırıcılık örneği olduğunu söyledi.

Sam Bankman-Fried’ın Özür Turu

All-In Podcast’e verdiği yeni bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan dolar ve Bitcoin milyarderi Chamath Palihapitiya, gözden düşen kripto para borsası FTX‘in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in devam eden “özür turu” ile medyayı ikinci kez manipüle ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bankman-Fried mükemmel bir elit özel liseye gitti. Ardından, en prestijli seçkin özel üniversitelerden birine gitti. Ailesi Amerika’nın en seçkin liberal kurumlarından birinde yönetim alanında ders veriyor. İlerici solun kuruluşunda yer alıyorlar. Ve ne oldu? Bankman-Fried müşteri fonlarını kullandı ve tüm bu parayı çaldı, on milyonlarca dolarlık siyasi bağış yaptı, kendisini ‘etkili fedakarlık’ adı verilen ilerici, sol eğilimli bir davanın battaniyesine sardı ve tüm ana akım medya buna kandı, bazı politikacıların yanı sıra onu kucakladı, çünkü kendilerinin satın aldığı her şeyi karşılıyordu. Ve şimdi elinizde bu dehşet verici olay, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık ya da iflas, dondurulmuş milyonlarca müşteri hesabı var. On milyonlarca ila yüz milyonlarca ila milyarlarca dolar kaybedildi, çalındı ve bu çocuk hakkında bir şeyler yazmayı reddediyorlar. Çünkü bunu yapmaları halinde kendi kuyruklarını yemiş olacaklar.

Gazetecilere ve Düzenleyicilere Yüklendi

Palihapitiya, Bankman-Fried’in gazetecilerden ya da düzenleyici kurumlardan herhangi bir baskı görmeyen sofistike bir dolandırıcılık tasarladığının altını çizdi. Ünlü milyarder olması gereken baskının gelmemesini Bankman-Fried’ın doğruları söylememesine bağlıyor.

Bankman-Fried, 13 Aralık tarihinde FTX’te neler olduğuna ve üzerine konuşması için ABD Kongresi’nin önünde düzenlenecek olan bir duruşmaya davet edilmişti. FTX’in eski CEO’su ABD Kongresi’nin önünde ifade vermek istemediğini belirterek daveti geri çevirmesi kripto para topluluğunun tepkisini çekmişti.