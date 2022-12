Okuma Süresi: 2 Dakika

Milyarder girişimci Chamath Palihapitiya, iflasını duyuran kripto para borsası FTX’in on milyonlarca insanı etkileyen, benzeri görülmemiş bir finansal dolandırıcılık örneği olduğunu söyledi.

All-In Podcast’e verdiği yeni bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan dolar ve Bitcoin milyarderi Chamath Palihapitiya, gözden düşen kripto para borsası FTX‘in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in devam eden “özür turu” ile medyayı ikinci kez manipüle ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bankman-Fried mükemmel bir elit özel liseye gitti. Ardından, en prestijli seçkin özel üniversitelerden birine gitti. Ailesi Amerika’nın en seçkin liberal kurumlarından birinde yönetim alanında ders veriyor. İlerici solun kuruluşunda yer alıyorlar. Ve ne oldu? Bankman-Fried müşteri fonlarını kullandı ve tüm bu parayı çaldı, on milyonlarca dolarlık siyasi bağış yaptı, kendisini ‘etkili fedakarlık’ adı verilen ilerici, sol eğilimli bir davanın battaniyesine sardı ve tüm ana akım medya buna kandı, bazı politikacıların yanı sıra onu kucakladı, çünkü kendilerinin satın aldığı her şeyi karşılıyordu. Ve şimdi elinizde bu dehşet verici olay, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık ya da iflas, dondurulmuş milyonlarca müşteri hesabı var. On milyonlarca ila yüz milyonlarca ila milyarlarca dolar kaybedildi, çalındı ve bu çocuk hakkında bir şeyler yazmayı reddediyorlar. Çünkü bunu yapmaları halinde kendi kuyruklarını yemiş olacaklar.