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  •   Doğruluk Oranı Tam Yüzde 90! XRP İçin 31 Mart Günü Tahmini Geldi! Yatırımcı Ne Yapmalı?

Doğruluk Oranı Tam Yüzde 90! XRP İçin 31 Mart Günü Tahmini Geldi! Yatırımcı Ne Yapmalı?

Piyasanın en çalkantılı kripto paralarından olan Ripple (XRP) için ünlü platformun kullanıcıları fiyat tahminlerini yaptılar.
21:50
13 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC ile yaşadığı dava ile gündemden hiç düşmeyen Ripple (XRP) cephesinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son yaşanan banka iflasları ünlü şirketi ve kripto parasını da vurmuş olabilir.

CEO’sundan Açıklama Geldi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un şirketinin şu anda çökmüş olan Silicon Valley Bank (SVB) olaylarına maruz kaldığını açıklamasının ardından XRP token günlük grafiğinde hafif bir düşüşle karşılık verdi, ancak kripto para topluluğunun umutları kripto varlık üzerinde hala yükselişte.

Nitekim, kripto takip platformu CoinMarketCap üyeleri tarafından yazım saatine kadar verilen 1.115 topluluk oyuna göre, XRP 31 Mart’a kadar tahmini ortalama 0,4101 dolar fiyata ulaşacak ve 13 Mart’ta alınan verilere göre, token’ın yazım saatindeki fiyatına göre %13,64 veya + 0,04923 dolar artış gösterecek.

Kripto topluluğunun son altı ay içinde XRP token’ına yönelik tahminlerinin %91,73’lük bir tarihsel doğruluğa sahip olduğunu ve bu tahminleri, aynı dönem için çok daha düşük bir XRP fiyatı belirleyen yapay zeka (AI) platformları tarafından yapılan fiyat tahminlerine uygun bir alternatif haline getirdiğini belirtmek de önemli.

XRP Teknik Analizi

XRP’nin finans izleme web sitesi TradingView’deki bir günlük göstergeler üzerindeki teknik analizi (TA) açısından, çok düşüş eğiliminde oldu. Özeti, 14’te güçlü satış’a işaret eden hareketli ortalamaların (MA) ve 8’de nötr alandaki osilatörlerin sonucu olan 16’daki güçlü satış hissiyatıyla aynı hizada.

Bu arada, elde edilen 13 Mart tarihli verilere göre, token şu anda 0,3609 dolar fiyattan el değiştiriyor ve gün içinde %0,08 düşüş yaşarken, bir önceki hafta %1,96 ve son 30 gün içinde %5,76 değer kaybetti.

Topluluğun iyimser tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, blockchain şirketi Ripple ile Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaşın sonucu ve daha geniş kripto ve makroekonomik manzara gibi ekosistemini çevreleyen çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

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