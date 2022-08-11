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Dogecoin Kaç Dolar? Son Dogecoin Analist Yorumları

En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin kaç dolar oldu? Son Dogecoin analist yorumları neler? Dogecoin ağının yerel varlığı DOGE ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde.
21:15
11 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin’in 25 bin dolara dayandığı günde kripto para piyasalarının geri kalanı da heyecan verici hareketler yapıyor. Peki en büyük köpek temalı Dogecoin kaç dolar oldu? Son Dogecoin analist yorumları neler? Dogecoin ağının yerel varlığı DOGE ile ilgili son durum ve diğer detaylar haberimizde.

Dogecoin Kaç Dolar?

Bitcoin’in 25 bin dolara, Ethereum’un ise 2 bin dolara kadar çıktı günde birçok majör altcoin yüzde 25’i bulan yükselişler kaydetti. Ünlü milyarder Elon Musk’ın favori kripto parası Dogecoin (DOGE) de yönünü yukarı çeviren altcoin’ler arasında yer alıyor.

“Dogecoin kaç dolar” sorusunun yanıtına gelinecek olursa, Dogecoin yazım sırasında günlükte yüzde 1,59 yükselişle 0,07179 dolardan alınıp satılıyor. 9.5 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 11’nci kripto para olan DOGE‘da tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 0,7376 dolarla 8 Mayıs 2021 tarihinde kaydedildi. Altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 90,26 altında işlem görüyor.

DOGE, Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşüyle kripto para piyasalarının buz gibi erdiği dönemde ciddi kayıplar vermiş, 18 Haziran’da 0,04985 dolara kadar gerilemişti. Altcoin’in fiyatı o tarihten beri değerini yüzde 44,01 arttırdı. Dogecoin’in bu yükselişi diğer birçok altcoin’in son 3 ayda yaptığı yükselişlerin yanında görece düşük kalması yatırımcıları memnun etmedi.

Dogecoin Analist Yorumları

Son Dogecoin analist yorumları neler? Sizin için analistlerin köpek temalı kripto para için yaptığı son değerlendirmeleri bu başlık altında bir araya getirdik.

Dogecoin, kripto para piyasalarındaki toparlanmanın ortasında yükseliş trendine devam etti. Dogecoin fiyat trendini değerlendiren analistlerin ortak öngörüsü, DOGE’un 0,071 doları kırmaya hazır olduğu göründe. Altstreet Bets’in kripto para analistlerine göre, DOGE grafiğinde ciddi bir yükseliş görünümü bulunuyor.

Kripto para trader’ı ve analisti Hasan da kripto para piyasaları toparlanmaya başlarken Altstreet Bets analistlerinin köpek temalı kripto para için yükseliş beklentisine benzer şekilde, o da yükseliş bekliyor. Kripto para analisti, mevcut yükseliş trendinde Dogecoin’in rallisinin fiyatı 0,082 dolara taşıyacağı tahmininde bulundu. Bu da güncel fiyatlarla altcoin‘in yüzde 15’e yakın ek bir yükseliş yapabileceği anlamına geliyor. Analistlerin bu beklentisinin DOGE için en optimal tahmin olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü kripto para piyasalarındaki yükselişin zemin kaybetmemesi halinde altcoin çok daha güçlü bir çıkış yapabilir.

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